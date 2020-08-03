ФСБ показала видео задержания подпольных оружейников

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания подозреваемых в создании подпольных оружейных мастерских.

Видео: ФСБ России

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На ролике демонстрируется изъятое при обыске оружие. Также показано, как задерживают подозреваемых.

Ранее ФСБ сообщила о задержании совместно с МВД и Росгвардией 42 подпольных оружейных мастеров. Таким образом была пресечена деятельность 22 нелегальных мастерских по модернизации оружия, в том числе из гражданского в боевое, и оснащению патронов. ФСБ отмечала, что в мастерских стояли 3D-принтеры.