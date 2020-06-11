ФСБ раскрыла работавшую в 15 регионах банду подпольных оружейников

С начала года ФСБ провела уже несколько масштабных операций по ликвидации подпольных мастерских по переделке и восстановлению оружия

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Федеральная служба безопасности заявила о пресечении деятельности подпольных оружейников в 15 регионах России и изъятии 166 единиц огнестрельного оружия. Операция проводилась совместно с МВД, всего оперативники выявили девять нелегальных оружейных мастерских.

Видео: ЦОС ФСБ

«Пресечена преступная деятельность 28 жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Бурятия, Алтайского, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Владимирской, Калининградской, Калужской, Тверской, Ульяновской областей и Еврейской автономной области, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов», — цитирует ТАСС сообщение ЦОС ФСБ.

Среди изъятых стволов оказались как современные, так и исторические образцы: АК-74, АКМС, АКС-74У, пистолеты-пулеметы ППШ, ППС, «Кедр», МР-40, винтовки и карабины Мосина, СВТ, СКС, СВД, «Сайга», «Тигр», Mauser, американская винтовка AR-15, StG-44, Staer, пистолеты и револьверы ТТ, ПМ, «Василек», первый советский самозарядный пистолет Коровина 1926 года, Colt, Mauser, Parabellum, Walther, Luger, Наган, Webly Scott. Кроме того, у подпольных оружейников изъяли свыше 8500 патронов, 32 ручные гранаты, 25 кг взрывчатых веществ, детонаторы, холодное оружие.