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ФСБ раскрыла работавшую в 15 регионах банду подпольных оружейников

С начала года ФСБ провела уже несколько масштабных операций по ликвидации подпольных мастерских по переделке и восстановлению оружия
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Федеральная служба безопасности заявила о пресечении деятельности подпольных оружейников в 15 регионах России и изъятии 166 единиц огнестрельного оружия. Операция проводилась совместно с МВД, всего оперативники выявили девять нелегальных оружейных мастерских.

Видео: ЦОС ФСБ
Видео: ЦОС ФСБ

«Пресечена преступная деятельность 28 жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Бурятия, Алтайского, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Владимирской, Калининградской, Калужской, Тверской, Ульяновской областей и Еврейской автономной области, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов», — цитирует ТАСС сообщение ЦОС ФСБ.

ФСБ изъяла в подпольных мастерских 188 стволов стрелкового оружия
Общество

Среди изъятых стволов оказались как современные, так и исторические образцы: АК-74, АКМС, АКС-74У, пистолеты-пулеметы ППШ, ППС, «Кедр», МР-40, винтовки и карабины Мосина, СВТ, СКС, СВД, «Сайга», «Тигр», Mauser, американская винтовка AR-15, StG-44, Staer, пистолеты и револьверы ТТ, ПМ, «Василек», первый советский самозарядный пистолет Коровина 1926 года, Colt, Mauser, Parabellum, Walther, Luger, Наган, Webly Scott. Кроме того, у подпольных оружейников изъяли свыше 8500 патронов, 32 ручные гранаты, 25 кг взрывчатых веществ, детонаторы, холодное оружие.

29 апреля ФСБ заявила о раскрытии семи подпольных оружейных мастерских на территории России, занимавшихся восстановлением боевого оружия и производством боеприпасов. В мастерских работали оружейники более чем из 20 регионов России, от Крыма до Хабаровского края.

ФСБ провела по всей России операцию по уничтожению оружейных мастерских
Общество
Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

27 мая в ФСБ отчитались о результатах еще одной операции: было раскрыто 13 подпольных оружейных мастерских, в которых модернизировались гражданские образцы оружия и изготавливались боеприпасы. Тогда было изъято 88 единиц огнестрельного оружия, среди которых были десять пулеметов.

С начала года ФСБ провела уже несколько масштабных операций против нелегальных оружейных мастерских. В марте ФСБ отчитывалась о ликвидации подпольной оружейной сети, которая действовала в 16 регионах страны. Тогда в результате обысков по местам проживания и работы нелегальных оружейников сотрудники спецслужбы изъяли свыше 7 кг взрывчатых веществ и 193 единицы огнестрельного оружия, а также гранаты, взрыватели и 8 тыс. патронов.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: оружие, ФСБ, операция
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ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую в Хабаровском крае
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ФСБ изъяла в подпольных мастерских 188 стволов стрелкового оружия
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ФСБ раскрыла подпольную оружейную мастерскую в Томской области
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