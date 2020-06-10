ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую в Хабаровском крае

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность мастерской по изготовлению оружия в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Хабаровскому краю, передает «РИА Новости».

39-летний житель в составе преступной группы города организовал мастерскую по производству и модернизации огнестрельного оружия, которое впоследствии продавалось.

В мае силовики задержали подозреваемого. При обыске у него нашли три пистолета и автомат, переделанные для стрельбы боевыми патронами из охолощенных моделей. Также ФСБ изъяла более тысячи патронов различного калибра, изготовленных кустарным способом, и комплектующие к ним, а также оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.

Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК за незаконный оборот оружия в составе преступной группы.