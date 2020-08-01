Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%

Правительство снизит до 15% первоначальный взнос по льготной программе, позволяющей взять ипотеку под 6,5%. Условия программы делают более лояльными для заемщиков уже второй раз, она обеспечивает 30–50% спроса на ипотеку

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, сообщили РБК источник на финансовом рынке, собеседник в одном из госбанков и источник, близкий к правительству.

Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление, отметил источник на финрынке. Объявить о решении планируется 3 августа, сказал собеседник, близкий к правительству. РБК направил запросы пресс-секретарю премьера и в пресс-службу Минфина.

О запуске программы льготной ипотеки под 6,5% Владимир Путин объявил в апреле: это одна из мер по поддержке рынка в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть. Программа распространяется на кредиты, выданные с 16 апреля по 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках. Сначала первый взнос по таким кредитам был установлен на уровне не менее 20%, лимиты по сумме кредитов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляли 8 млн руб., в остальных регионах — 3 млн руб. В июне лимиты были повышены с 8 млн до 12 млн руб. и с 3 млн до 6 млн руб. соответственно.

Представить инициативы о снижении первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми Путин поручил еще в апреле. В июне Минфин также выступил с предложением снизить первоначальный взнос по программам «Льготная ипотека под 6,5%», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека».

Эффект от госпрограммы

Льготная программа поддержала спрос на жилищные кредиты: в июне выдача ипотеки достигла 258,1 млрд руб., что на 28% больше, чем в прошлогоднем июне, и на 39% выше майского показателя. Похожими темпами банки выдавали ипотеку до пандемии — в январе годовой прирост составлял 21%, в феврале — 29%. По оценке Центрального банка, в июне банки выдали 100 млрд руб. кредитов под льготную ставку. В опрошенных РБК банках говорили, что на льготную ипотеку приходится 30–50% новых ссуд.

Практически все крупные ипотечные банки уже начали опускать ставки по льготной ипотеке ниже 6,5%, свидетельствуют данные института развития жилищной сферы «Дом.РФ» за 18–24 июля. Сбербанк, банк «Дом.РФ», Газмпромбанк, «Открытие», Альфа-банк, Россельхозбанк, «ЮниКредит», Промсвязьбанк и «Возрождение» в этот период предлагали льготную ипотеку под 5,85–6,2% (хотя некоторые из них выдвигают дополнительные условия), а Росбанк — ставку в 5,27% при уплате разовой комиссии в 4% от суммы кредита.

Снижение ставок стало возможным благодаря продолжающемуся циклу снижения ключевой ставки Центральным банком. В июне регулятор снизил ставку с 5,5 до рекордно низких 4,5%, а в июле — до 4,25%. В пресс-службе ВТБ, второго из крупнейших банков, еще в июне сообщили, что снижают первоначальный взнос по льготной программе до 15%. У Сбербанка первый взнос по этой программе также начинается с 15%. Но самостоятельно первый взнос снизили не все.

У льготной ипотеки, которая выдается на длительный срок, есть и недостатки, предупредил замминистра финансов Алекей Моисеев. Расширение антикризисной программы может быть опасным, поскольку неизвестно, какими будут ставки через 10–15 лет. «Непредсказуемы расходы бюджета в неопределенном будущем», — объяснил замминистра.

Есть и другое последствие субсидирования ипотечного рынка: введение программы дальневосточной ипотеки под 2% привело к существенному росту цен на жилье во Владивостоке. «Это говорит о том, что субсидирование может привести не к увеличению доступности, а просто к увеличению цены, тогда с точки зрения доступности ничего не изменится, а просто бюджетные деньги перетекут к тем, кто эти квартиры продает, что не является целью бюджетных программ», — отметил Моисеев.