Путин поручил продумать смягчение условий ипотеки для семей с детьми

Правительство должно проработать вопрос о снижении размера первоначального взноса до 15%. Сейчас он составляет 20%. Уменьшить взнос Путина попросила в начале марта одна из жительниц Иваново

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству сформулировать и не позднее 20 мая представить предложения о снижении размера первоначального взноса при выдаче семьям с детьми ипотечных кредитов с использованием средств материнского капитала. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

В соответствии с документом правительство должно проработать вопрос о снижении размера первоначального взноса по этим кредитам до 15% от общей суммы. О таком уменьшении взноса Путина попросила одна из участниц встречи, прошедшей в городе Иваново.

«Не все семьи, к сожалению, могут воспользоваться программой государственной поддержки и купить новое комфортное жилье. И этой причиной является как раз величина первоначального взноса», — сказала собеседница Путина, посетовав, что материнского капитала (с 2020 года при рождении первого ребенка он составляет 466 617 руб., при рождении второго суммарная выплата увеличивается на 150 тыс.) может не хватить для оплаты первоначального взноса, размер которого по программе с господдержкой определен правительством в 20% от суммы кредита.

«Мы подумаем над этим, правительство подумает, будем считать, что такое поручение уже есть, прикинем это. И технически надо организовать, но и финансово посчитать, но это действительно проблема, мы знаем об этом, поработаем над этим», — ответил Путин, признав, что нынешний размер первоначального взноса «тяжеловат для молодых семей с детьми».