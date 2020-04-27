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Финансы ,  
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Путин поручил продумать смягчение условий ипотеки для семей с детьми

Правительство должно проработать вопрос о снижении размера первоначального взноса до 15%. Сейчас он составляет 20%. Уменьшить взнос Путина попросила в начале марта одна из жительниц Иваново
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству сформулировать и не позднее 20 мая представить предложения о снижении размера первоначального взноса при выдаче семьям с детьми ипотечных кредитов с использованием средств материнского капитала. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

В соответствии с документом правительство должно проработать вопрос о снижении размера первоначального взноса по этим кредитам до 15% от общей суммы. О таком уменьшении взноса Путина попросила одна из участниц встречи, прошедшей в городе Иваново.

«Не все семьи, к сожалению, могут воспользоваться программой государственной поддержки и купить новое комфортное жилье. И этой причиной является как раз величина первоначального взноса», — сказала собеседница Путина, посетовав, что материнского капитала (с 2020 года при рождении первого ребенка он составляет 466 617 руб., при рождении второго суммарная выплата увеличивается на 150 тыс.) может не хватить для оплаты первоначального взноса, размер которого по программе с господдержкой определен правительством в 20% от суммы кредита.

«Мы подумаем над этим, правительство подумает, будем считать, что такое поручение уже есть, прикинем это. И технически надо организовать, но и финансово посчитать, но это действительно проблема, мы знаем об этом, поработаем над этим», — ответил Путин, признав, что нынешний размер первоначального взноса «тяжеловат для молодых семей с детьми».

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Ответственным за исполнение поручения президента назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

В марте ЦБ ввел комплекс мер для поддержки российских заемщиков в условиях снижения цен на нефть, ослабления рубля и пандемии коронавируса. В частности, с 1 апреля регулятор снизил надбавки к коэффициентам риска, которые применяются к ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом, от 15 до 20% от суммы ссуды. Это делает выдачу такой ипотеки более выгодной для банков, поскольку снижает объем необходимого капитала на подобные кредиты.

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Если заемщики намерены гасить ипотеку с помощью материнского капитала, надбавки по таким ссудам банки смогут снижать по мере поступления платежей. Это «расширит возможности по получению ипотеки для семей с детьми», пояснили в Банке России.

Правительство предложило запретить завышать ставки по ипотеке
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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В середине апреля правительство выступило с инициативой законодательно запретить ставки по ипотечным кредитам более чем на треть по сравнению с ежеквартально рассчитываемым среднерыночным значением полной стоимости кредита (ПСК). Необходимость введения такого ограничения оно объяснило тем, что сейчас «недобросовестные кредиторы» выдают ипотечные кредиты под ставки, «существенно превышающие среднерыночное значение».

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: ипотека, Владимир Путин, материнский капитал
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