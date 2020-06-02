Минфин предложил снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Россиянам планируют разрешить вносить по льготной ипотеке в качестве первого взноса 15% от суммы займа вместо 20% и упростить процедуру получения кредита

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Министерство финансов внесло в правительство проект постановления, которое предусматривает снижение первого взноса по льготной ипотеке до 15% от общей суммы платежа. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Он направлен на реализацию перечня поручений президента Российской Федерации и предусматривает снижение первоначального взноса с 20 до 15% по ипотечным кредитам (займам), предоставляемым в рамках программ «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Льготная ипотека под 6,5% годовых», — сообщили в Минфине.

Кроме того, постановление корректирует взаимодействие заемщиков, кредиторов и ДОМ.РФ с учетом сложившейся практики. Также в нем предусмотрено упрощение процедуры получения льготного займа.

Постановление правительства, устанавливающее правила программы льготной ипотеки, вступило в силу в начале мая. Оформить жилищный кредит по ставке 6,5% (она сохранится на весь срок займа) можно будет до 1 ноября. Пока что минимальный первоначальный взнос составляет 20%, лимит по объему кредита в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти — 8 млн руб., в других регионах — 3 млн руб. Разницу между рыночной и льготной ставкой банкам возмещает государство.