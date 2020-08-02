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СК назвал число нераскрытых с 1990-х годов убийств в Петербурге

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Санкт-Петербурге с 1990-х годов остаются нераскрытыми более 1,2 тыс. убийств. Об этом заместитель руководителя городского управления Следственного комитета (СКР) Екатерина Гилина сообщила «Интерфаксу.

«На остатке (всего) числятся 4098 нераскрытых убийств», — указала Гилина. Из них к 1990-м годам относятся 1258 дел.

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По словам Гилиной, следователи продолжают возвращаться к нераскрытым преступлениям, поскольку, благодаря развитию криминалистических технологий, периодически злоумышленников удается найти.

Замруководителя отметила, что по сравнению с 90-ыми и 2000-ыми годами в Петербурге выросла раскрываемость убийств. Отдельно Гилина указала, что раскрываемость преступлений по статье «Причинение повреждений, повлекших по неосторожности смерть» достигает 100%.

В начале марта президент России Владимир Путин заявил, что практически каждое второе преступление в стране остается нераскрытым. Он призвал Генпрокуратуру эффективнее защищать социальные права россиян и «подумать» над статистикой нераскрытых дел.

Теги: СКР, Санкт-Петербург, убийства, статистика
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