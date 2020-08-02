СК назвал число нераскрытых с 1990-х годов убийств в Петербурге

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Санкт-Петербурге с 1990-х годов остаются нераскрытыми более 1,2 тыс. убийств. Об этом заместитель руководителя городского управления Следственного комитета (СКР) Екатерина Гилина сообщила «Интерфаксу.

«На остатке (всего) числятся 4098 нераскрытых убийств», — указала Гилина. Из них к 1990-м годам относятся 1258 дел.

По словам Гилиной, следователи продолжают возвращаться к нераскрытым преступлениям, поскольку, благодаря развитию криминалистических технологий, периодически злоумышленников удается найти.

Замруководителя отметила, что по сравнению с 90-ыми и 2000-ыми годами в Петербурге выросла раскрываемость убийств. Отдельно Гилина указала, что раскрываемость преступлений по статье «Причинение повреждений, повлекших по неосторожности смерть» достигает 100%.