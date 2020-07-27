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СК назвал регионы с наибольшим числом налоговых преступлений

Замглавы ведомства рассказал о предложении внести в УК специальную статью о налоговом мошенничестве
Елена Леоненко
Елена Леоненко (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

По числу правонарушений в налоговой сфере лидерами являются Москва и Московская область. Об этом в интервью агентству «РИА Новости» заявила заместитель председателя Следственного комитета Елена Леоненко. За столичным регионом, по ее словам, следуют Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край.

По словам Леоненко, «примерно те же регионы лидируют по числу уголовных дел, направленных в суд, и по сумме причиненного ущерба». Она отметила, что количество налоговых правонарушений «в немалой степени» зависит от населенности и экономического потенциала.

Также зампредседателя СК отметила, что больше всего преступлений в в налоговой сфере совершается в строительстве, торговле и на транспорте. По ее словам, преступления в основном совершаются руководителями юридических лиц при соучастии их подчиненных, а также конечными бенефициарами.

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Леоненко также рассказала о том, что в СК предложили добавить в Уголовный кодекс России статью о налоговом мошенничестве. По ее мнению, это позволит устранить разночтения, которые возникают при трактовке ст. 199 («уклонение от уплаты налогов с юридического лица в особо крупном размере») и ст.159 («хищение путем обмана в особо крупном размере»).

Ранее Леоненко отметила, что в целом динамика налоговой преступности с 2016 по 2019 год находилась на относительно стабильном уровне, «за исключением небольшого снижения».

Автор: Артем Филипенок
Теги: СК, налоги
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