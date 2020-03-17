Путин назвал долю нераскрытых преступлений в России

Расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры РФ (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил на заседании коллегии Генпрокуратуры, что практически каждое второе преступление в стране остается нераскрытым. Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

«Практически каждое второе преступление остается нераскрытым. Здесь есть над чем подумать и вам, и вашим коллегам из других правоохранительных органов», — сказал Путин.

По словам президента, в России впервые с 2016 года выросло число преступлений. Он заявил о необходимости обратить особое внимание на уголовные преступления в отношении детей и на противоправные действия в сфере информационных технологий, количество которых также увеличилось.

Кроме того, Путин обратился к прокуратуре с просьбой эффективнее защищать социальные права граждан. По словам главы государства, поправки к Конституции «усиливают социальный характер» России, таким образом, возрастает и ответственность правительства за соблюдение социальных прав россиян.