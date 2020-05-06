Генпрокуратура зафиксировала рост тяжких преступлений более чем на 13%

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в марте 2020 года, оказалось на 13,5% больше, чем в аналогичный период 2019 года. Число всех преступлений в марте оказалось на 10,5% больше, чем в феврале

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В марте 2020 года в России на 4,4% выросло число зарегистрированных преступлений по сравнению с мартом прошлого года, выяснил РБК, проанализировав открытые данные Генпрокуратуры. Сильнее всего выросло число тяжких и особо тяжких преступлений — на 13,5%, в то же время число преступлений небольшой и средней тяжести практически не изменилось.

Всего за март 2020 года Генпрокуратура зарегистрировала 188 тыс. преступлений — это на 8 тыс. больше, чем в марте 2019 года или на 12 тыс. (7%) больше, чем в марте 2018. Лидеры по росту преступности — Татарстан (+31% по сравнению с прошлым годом), Москва (+25%), Удмуртия (+22%).

Число преступлений в марте оказалось также на 10,5% больше, чем в феврале, когда правоохранительные органы зафиксировали 170 тыс. преступлений. При этом аналогичная динамика была и в прошлом году (161 тыс. в феврале 2019 года против 180 тыс. в марте).

На 13% выросло число преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере или причинивших крупный и особо крупный ущерб. Категории значительного, крупного и особо крупного размера и ущерба применяются к преступлениям, связанным с покушением на имущество (это кражи, грабежи, разбой, мошенничество, угоны), с наркотиками, а также к более редким неимущественным преступлениям (таким, как превышение полномочий или злоупотребление ими, халатность, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), которые слабее влияют на статистику.