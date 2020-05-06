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Генпрокуратура зафиксировала рост тяжких преступлений более чем на 13%

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в марте 2020 года, оказалось на 13,5% больше, чем в аналогичный период 2019 года. Число всех преступлений в марте оказалось на 10,5% больше, чем в феврале
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В марте 2020 года в России на 4,4% выросло число зарегистрированных преступлений по сравнению с мартом прошлого года, выяснил РБК, проанализировав открытые данные Генпрокуратуры. Сильнее всего выросло число тяжких и особо тяжких преступлений — на 13,5%, в то же время число преступлений небольшой и средней тяжести практически не изменилось.

Всего за март 2020 года Генпрокуратура зарегистрировала 188 тыс. преступлений — это на 8 тыс. больше, чем в марте 2019 года или на 12 тыс. (7%) больше, чем в марте 2018. Лидеры по росту преступности — Татарстан (+31% по сравнению с прошлым годом), Москва (+25%), Удмуртия (+22%).

Число преступлений в марте оказалось также на 10,5% больше, чем в феврале, когда правоохранительные органы зафиксировали 170 тыс. преступлений. При этом аналогичная динамика была и в прошлом году (161 тыс. в феврале 2019 года против 180 тыс. в марте).

Уличных преступлений стало меньше на фоне резкого роста киберпреступности
Общество
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На 13% выросло число преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере или причинивших крупный и особо крупный ущерб. Категории значительного, крупного и особо крупного размера и ущерба применяются к преступлениям, связанным с покушением на имущество (это кражи, грабежи, разбой, мошенничество, угоны), с наркотиками, а также к более редким неимущественным преступлениям (таким, как превышение полномочий или злоупотребление ими, халатность, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), которые слабее влияют на статистику.

Конкретные данные о преступлениях против собственности — кражах, разбое и мошенничестве — Генпрокуратура не публикует (равно как и о преступлениях, связанных с нанесением физического вреда — убийствах, побоях и причинении вреда здоровью). При этом известно, что самые «массовые» статьи Уголовного кодекса — это кражи (на них приходится до трети всех преступлений, совершенных в стране) и преступления, связанные с наркотиками. Число последних прокуратура приводит в своих открытых данных, и в этой категории преступлений роста по сравнению с мартом 2019 года нет.

С 2016 по 2018 год число преступлений, регистрируемых в марте каждого года, наоборот, сокращалось. Так, в марте 2016 года правоохранительные органы зафиксировали 221 тыс. преступлений, спустя год — 194,5 тыс., а в 2018 году — 176 тыс. преступлений.

Прокуратура составила портрет несовершеннолетнего преступника
Общество
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Рост числа преступлений в 2020 году по сравнению с 2019 годом нельзя назвать штатным, полагает адвокат Алхас Абгаджава. По его мнению, подобное увеличение показателей связано с падением доходов людей, роль в котором сыграло и распространение коронавируса. «С профилактикой преступлений последнее время и так было плохо, а сейчас [правоохранительные органы] заняты мерами по обеспечению самоизоляции. Рост будет продолжаться», — опасается адвокат, прогнозируя максимальные его темпы к концу лета и началу осени.

Ранее Генпрокуратура отмечала, что «кардинальных изменений в динамике преступности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в целом по стране не наблюдается». В официальном ответе на запрос РБК ведомство сообщило о росте числа преступлений, совершенных в марте 2020 года, на 1,9% (не уточняя, относительно какого периода). Число убийств и покушений на убийства сократилось на 5%, побоев — на 20%, грабежей и разбоев — на 8,4% и 22,4% соответственно, указывала Генпрокуратура. Ведомство констатировало рост изнасилований (17%), краж (4,5%), мошенничеств (21,3%), но указывало, что в этом отношении сохранились уже существовавшие тенденции.

Главное управление МВД по Москве отчитывалось о том, что в апреле существенно снизилось количество совершенных преступлений (ведомство также не указывало, относительно какого периода) — на 9,5%, в том числе фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 47,6%, краж — на 29,3%, уличных грабежей на 66,4%, разбойных нападений на 78,3%. Более чем наполовину сократилось количество дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них, сообщала столичная полиция.

В апреле депутаты Госдумы предлагали ввести срочные меры борьбы с домашним насилием. По их данным, количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин в марте выросло на 24% по сравнению с февралем.

Авторы: Дада Линделл, Маргарита Алехина
Теги: преступность, статистика, Генпрокуратура
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