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Пандемия коронавируса ,  
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Группа Little Big назвала правильным решение не проводить «Евровидение»

Участники группы ​«Little Big» (Фото: littlebigband / Instagram)

Группа Little Big, которая должна была представить Россию на «Евровидении-2020», выразила сожаление из-за отказа от проведения музыкального конкурса в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщается на странице коллектива в Instagram.

«Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации», — говорится в сообщении. Участники группы поблагодарили россиян и зарубежных поклонников за поддержку.

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Европейский вещательный союз отменил проведение конкурса «Евровидение-2020», который должен был пройти в Роттердаме. Причиной стала ситуация с распространением нового типа коронавируса в Европе, в частности ограничения, которые ввели вещательные компании стран-участниц конкурса и власти Нидерландов.

Организаторы мероприятия заявили, что в ближайшие месяцы ситуация с коронавирусом, скорее всего, «останется неопределенной». В союзе отметили, что в связи с этим не могут гарантировать, что им удастся организовать «мероприятие такого масштаба».

Во вторник, 17 марта, первые два случая заражения коронавирусом выявили в Черногории. Таким образом, заболевание обнаружили во всех странах Европы. По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 200 тыс. человек.

Теги: Россия, «Евровидение»
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