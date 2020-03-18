Группа Little Big назвала правильным решение не проводить «Евровидение»

Участники группы ​«Little Big» (Фото: littlebigband / Instagram)

Группа Little Big, которая должна была представить Россию на «Евровидении-2020», выразила сожаление из-за отказа от проведения музыкального конкурса в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщается на странице коллектива в Instagram.

«Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации», — говорится в сообщении. Участники группы поблагодарили россиян и зарубежных поклонников за поддержку.

Европейский вещательный союз отменил проведение конкурса «Евровидение-2020», который должен был пройти в Роттердаме. Причиной стала ситуация с распространением нового типа коронавируса в Европе, в частности ограничения, которые ввели вещательные компании стран-участниц конкурса и власти Нидерландов.

Организаторы мероприятия заявили, что в ближайшие месяцы ситуация с коронавирусом, скорее всего, «останется неопределенной». В союзе отметили, что в связи с этим не могут гарантировать, что им удастся организовать «мероприятие такого масштаба».