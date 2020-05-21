Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории YouTube «Евровидения»

Фото: littlebigband / VK

Клип на песню «Uno» группы Little Big, которая должна была представлять Россию на «Евровидении-2020», за два месяца набрал более 100 млн просмотров. Об этом сообщается на сайте организатора международного музыкального конкурса.

«Спустя чуть более двух месяцев видео было просмотрено более 100 млн раз, что делает его самым быстрорастущим видео в истории YouTube-канала «Евровидения», — написали организаторы.

По их словам, пока по числу просмотров его обходит только клип израильской певицы и победительницы «Евровидения-2018» Нетты Барзилай на песню «Toy» — он набрал более 130 млн просмотров.

Международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020» должен был пройти в Нидерландах в мае этого года, однако его отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции. Вместо него организаторы 16 мая показали специальное шоу Eurovision: Europe Shine a Light.

На следующий день нидерландский город Роттердам был объявлен городом конкурса в 2021 году. Little Big допустила свое участие в «Евровидении-2021», если ее снова выберут представителем России.