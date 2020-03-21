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Организаторы «Евровидения» назвали правила участия в конкурсе в 2021 году

Организаторы конкурса предоставили право национальным вещателям самим решать, отправить ли на Евровидение в 2021 году артистов, выбранных для этого года или новых участников.
Фото: Ddp Images / Global Look

Страны-участницы «Евровидения», отмененного из-за коронавируса, смогут отправить на конкурс в 2021 году новых артистов или выбранных в этом году. Об этом сообщается в Twitter организаторов конкурса.

«Вещатели могут решить, какого исполнителя или артистов отправить на конкурс в 2021 году: либо представителя этого года, либо нового», — говорится в сообщении.

Также в следующем году участники конкурса должны будут выступить с новыми песнями. «В соответствии с правилами международного песенного конкурса «Евровидение» песни этого года не имеют право быть представлены в конкурсе в 2021 году», — отметили организаторы.

Ежегодный конкурс «Евровидение» в мае 2020 года должен был состояться в Роттердаме. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса мероприятие было отменено. Как заявили организаторы, причиной отмены стала «неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе», а также ограничения, введенные правительствами участвующих вещательных компаний и властями Нидерландов.

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В Европейском вещательном союзе (EBU) объяснили, что конкурс был отменен, а не отложен, так как из-за неопределенности ситуации невозможно гарантировать возможность организовать мероприятие такого масштаба с таким количеством участников позже в этом году.

Россию на «Евровидении» должна была представлять группа Little Big с песней Uno. Little Big появилась в 2013 году в Санкт-Петербурге, группа исполняет треки в стилях поп, панк, рейв и широко известна в Европе.

Теги: «Евровидение», коронавирус
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