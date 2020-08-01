Арестованный за взятку депутат в Петербурге пытался уехать с сумкой денег

Приморский суд Санкт-Петербурга арестовал депутата законодательного собрания города Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина на два месяца. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Коваль проведет в СИЗО до 29 сентября 2020 года. Депутат обвиняется во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК России). По версии следствия, с 2018 по 2020 год обвиняемый «с целью систематического получения незаконного обогащения, из корыстных побуждений» получал вознаграждение от взяткодателя Л. (его имя не называется) в виде денежных средств и имущества.

Взамен, используя свое положение, он способствовал внесению и принятию поправок к законопроектам «О бюджете Санкт-Петербурга» о выделении субсидий определенным городским учреждениям здравоохранения, с которыми впоследствии юридическими лицами, связанными с Л., были заключены государственные контракты. Взятки депутат получал как лично, так и через своего помощника.

Всего Гришин получил для Коваля денежные средства в размере более 8,6 млн руб. Сам Коваль получил от взяткодателя автомобиль Audi Q7 стоимостью свыше 6,2 млн руб. В общей сложности Коваль обогатился на сумму более 16,9 млн руб.