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СМИ сообщили о проверке бывшего зама Бастрыкина из-за заявления о взятке

Александр Сорочкин ранее возглавлял военное следствие и считался исполняющим обязанности первого заместителя Бастрыкина. Следователи изучают, могла ли быть взяткой оплата занятий его дочери в престижном фитнес-центре на ₽800 тыс.
Александр Сорочкин
Александр Сорочкин (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

В отношении бывшего зампреда Следственного комитета, начальника главного военного следственного управления комитета Александра Сорочкина ведется доследственая проверка из-за информации о возможной взятке. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В отношении Сорочкина может быть возбуждено уголовное дело по ч. 4 или ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), по которым ему будет грозить от 7 до 12 лет заключения.

РБК направил официальный запрос в пресс-службу Следственного комитета России.

По информации издания, доследственная проверка связана с жалобой полковника Михаила Барышева, экс-начальника главного управления по работе с личным составом вооруженных сил Минобороны и ЦСКА. Сам он сейчас находится под следствием — в марте он оформил явку с повинной, рассказав о том. что долгое время оказывал военному следствию СК личные услуги. В их числе он упоминал оплату тренировок в престижном фитнес-центре на Кутузовском проспекте Москвы для Марии Сорочкиной, дочери Александра Сорочкина, занимавшего на тот момент пост заместителя главы Следственного комитета.

Барышев рассказывал, что оказывал личные услуги руководству военного следствия в обмен на их консультации по тому, как минимизировать последствия вынужденных нарушений финансовой дисциплины при подготовке третьих всемирных военных игр в Сочи-2017. Как утверждает Барышев, подготовку к ним ему приходилось вести при полном отсутствии бюджетного финансирования.

Позднее Барышев перешел на новую работу и занял должность начальника главного управления по работе с личным составом Минобороны. Вскоре после этого военное следствие против него возбудило уголовное дело о получении взяток и хищениях. Барышев, пишет «Коммерсантъ», счел, что таким образом военные следователи пытаются скрыть имевшиеся с ним финансовые связи. Барышев из-за этого несколько раз заявлял отвод военному следствию, однако каждый раз получал отказ. Защита Барышева обратилась в Московский гарнизонный военный суд, обвинив следствие в бездействии. В ходе этого разбирательства и выяснилось, что жалобе Барышева дали ход и в отношении Сорочкина начали проверку.

Барышев утверждает, что по его указаниям помощник Максим Лабунцов со своей банковской карты или наличными оплачивал фитнес дочери генерал-полковника Сорочкина, потратив на это более 800 тыс. руб. Сам экс-начальник военного следствия во время опроса свою вину не признал, заявив, что этот факт — личное дело Барышева и его дочери, и взяткой это не является.

Путин уволил заместителя Бастрыкина
Политика
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Сорочкин занимал должность с апреля 2011 года. До этого, в 2007 году он был назначен заместителем председателя СК при прокуратуре — руководителем военного следственного управления. Как писал «Коммерсантъ», Сорочкин считался исполняющим обязанности первого заместителя председателя СК. Однако 22 апреля Сорочкин был уволен указом Владимира Путина и освобожден от военной службы.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Алена Прохоренко
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