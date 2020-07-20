СМИ сообщили о проверке бывшего зама Бастрыкина из-за заявления о взятке

Александр Сорочкин ранее возглавлял военное следствие и считался исполняющим обязанности первого заместителя Бастрыкина. Следователи изучают, могла ли быть взяткой оплата занятий его дочери в престижном фитнес-центре на ₽800 тыс.

Александр Сорочкин (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

В отношении бывшего зампреда Следственного комитета, начальника главного военного следственного управления комитета Александра Сорочкина ведется доследственая проверка из-за информации о возможной взятке. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В отношении Сорочкина может быть возбуждено уголовное дело по ч. 4 или ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), по которым ему будет грозить от 7 до 12 лет заключения.

РБК направил официальный запрос в пресс-службу Следственного комитета России.

По информации издания, доследственная проверка связана с жалобой полковника Михаила Барышева, экс-начальника главного управления по работе с личным составом вооруженных сил Минобороны и ЦСКА. Сам он сейчас находится под следствием — в марте он оформил явку с повинной, рассказав о том. что долгое время оказывал военному следствию СК личные услуги. В их числе он упоминал оплату тренировок в престижном фитнес-центре на Кутузовском проспекте Москвы для Марии Сорочкиной, дочери Александра Сорочкина, занимавшего на тот момент пост заместителя главы Следственного комитета.

Барышев рассказывал, что оказывал личные услуги руководству военного следствия в обмен на их консультации по тому, как минимизировать последствия вынужденных нарушений финансовой дисциплины при подготовке третьих всемирных военных игр в Сочи-2017. Как утверждает Барышев, подготовку к ним ему приходилось вести при полном отсутствии бюджетного финансирования.