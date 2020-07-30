В Петербурге задержали депутата местного парламента от «Единой России»

Роман Коваль (Фото: assembly.spb.ru)

В Санкт-Петербурге задержан депутат Законодательного собрания города, член фракции «Единая Россия», зампред комиссии по экологии и природопользованию Роман Коваль, сообщает «Фонтанка». По данным издания, Коваль был задержан ФСБ по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Заместитель секретаря Генерального совета партии Сергей Перминов подтвердил ТАСС факт задержания Коваля. «По тем данным, которые у меня есть, эта информация [о задержании] соответствует действительности», — сказал Перминов. При этом он сказал, что дополнительной информацией пока не обладает и сам находится в пути в Санкт-Петербург.

РБК направил запрос в региональное управление ФСБ России и в пресс-службу законодательного собрания Санкт-Петербурга.

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