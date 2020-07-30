СК возбудил дело о взятке против депутата заксобрания Петербурга

Роман Коваль (Фото: СК РФ)

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против депутата законодательного собрания города Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Коваль подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а Гришин — по ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

30 июля сначала с поличным был задержан Гришин, а затем депутат Коваль, член фракции «Единая Россия». У них прошли обыски.

По версии СК, депутат в период с 2018 по 2020 год получил от неназванного предпринимателя автомобиль и денежные средства на общую сумму более 15 млн руб. в обмен на «способствование с использованием своего служебного положения в выделении бюджетных денежных средств» конкретным бюджетным учреждениям Петербурга. Коваль должен был обеспечить внесение в закон о бюджете города соответствующих поправок.