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СК возбудил дело о взятке против депутата заксобрания Петербурга

Роман Коваль
Роман Коваль (Фото: СК РФ)

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против депутата законодательного собрания города Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Коваль подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а Гришин — по ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

30 июля сначала с поличным был задержан Гришин, а затем депутат Коваль, член фракции «Единая Россия». У них прошли обыски.

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По версии СК, депутат в период с 2018 по 2020 год получил от неназванного предпринимателя автомобиль и денежные средства на общую сумму более 15 млн руб. в обмен на «способствование с использованием своего служебного положения в выделении бюджетных денежных средств» конкретным бюджетным учреждениям Петербурга. Коваль должен был обеспечить внесение в закон о бюджете города соответствующих поправок.

Впоследствии компании, связанные с взяткодателем, заключали государственные контракты с данными государственными учреждениями, полагают следователи.

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«Размер взятки составлял 20% от суммы выделенных бюджетным учреждениям денежных средств», — говорится в сообщении ведомства. Вознаграждение подозреваемый получал как лично, так и через помощника. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Перминов сообщил ТАСС, что партия приостановит членство Коваля.

Теги: Санкт-Петербург, депутат, уголовное дело, взятка
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