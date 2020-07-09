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Политика ,  
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К сотрудникам «Открытой России» и депутату Галяминой пришли с обысками

О причинах обысков пока неизвестно, в «Открытой России» сослались на дело ЮКОСа

Следственный комитет проводит обыск у координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и муниципального депутата Юлии Галяминой, сообщила РБК председатель «Открытой России» Анастасия Буракова. Также об обысках у Усмановой, Горелик, Простакова и Галяминой сообщает также правозащитный проект «ОВД-Инфо».

Муниципальный депутат Юлия Галямина подтвердила РБК, что у нее проходят обыски. Самой Галяминой нет дома, там находится только ее сын. «У меня нет понимания, кто именно и на каком основании [проводит обыски]», — сказала она.

По словам председателя «Открытой России», формальным поводом обысков у Усмановой, Горелик и Простакова выступает дело ЮКОСа 2003 года. Сама Буракова при этом связывает следственные действия с заявкой на митинг, который запланирован на Пушкинской площади 15 июля. Заявку на его проведение на прошлой неделе в мэрию Москвы подали участники кампании «НЕТ!», которые выступают против признания итогов голосования по поправкам к Конституции, уточнила она.

Буракова указала, что организаторами митинга в заявке также были указаны исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров и участница кампании «НЕТ!» Марина Литвинович, а сейчас с ними не удается выйти на связь, добавила она.

Позднее Андрей Пивоваров сообщил РБК, что у него обыск не идет. «У меня нет, я просто снимаю квартиру не так давно, и меня, видимо, не нашли», — сказал он.

РБК также обратился за комментарием в СК России.

Поправки в Конституцию России вступили в силу
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Голосование по поправкам в Конституцию состоялось 1 июля. По итогам голосования изменения в Основной закон поддержали 77,92%, против высказались 21,27%.

Общественный проект «НЕТ!», в числе основателей которого выступили муниципальные депутаты Илья Азар, Юлия Галямина и сотрудники «Открытой России», был создан в январе 2020 года. Его члены выступают против поправок к Конституции, требуют отмены результатов голосования по поправкам и отставки главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.

Галямина была избрана муниципальным депутатом от Тимирязевского района Москвы в сентябре 2017 года. Общественная организация «Открытая Россия» была создана по инициативе бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского в 2001 году. С тех мор несколько раз меняла свою организационно-правовую форму. С 2014 года организация существовала в виде общественного движения, до апреля 2017 года его возглавлял сам Ходорковский.

Авторы: Анастасия Батманова, Екатерина Костина
Теги: обыск, Москва, новости
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