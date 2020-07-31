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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для вернувшихся ввозными рейсами

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отменила обязательную самоизоляцию для граждан, которые возвращаются в Россию вывозными рейсами. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портал правовой информации.

В новом постановлении указано, что положения мартовского постановления о двухнедельном карантине для граждан России, которые возвращаются в страну вывозными рейсами, утратили силу.

В новом документе также говорится, что пассажиры ввозных рейсов в течении трех дней по прилету в Россию обязаны сдать тест на COVID-19 и разместить его результат на портале госуслуг. Если же в течение 14 дней с момента прибытия человек себя плохо почувствовал, то он должен обратиться за медицинской помощью, не посещая больницу самостоятельно.

Постановление вступит в силу с 1 августа.

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Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / picture alliance

Ранее власти отменили обязательную двухнедельную изоляцию для граждан, прилетающих в Россию регулярными рейсами.

Ввозные рейсы запустили в апреле для граждан, которые были вынужденно остались заграницей в связи с прекращением авиасообщения между странами из-за коронавируса. По данным Росавиации от 27 марта, наибольшее число «застрявших» за границей россиян было в Таиланде (27 тыс.) и Индонезии (4 тыс.). Для их возвращения на родину Россия организовала специальные рейсы, по прилету застрявшие заграницей туристы обязаны были провести две недели в обсерваторах.

1 августа Россия частично возобновит международное авиасообщение, на первом этапе речь идет о трех государствах: Великобритании, Турции и Танзании.

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус, Анна Попова, въезд в Россию
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