Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для вернувшихся ввозными рейсами

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отменила обязательную самоизоляцию для граждан, которые возвращаются в Россию вывозными рейсами. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портал правовой информации.

В новом постановлении указано, что положения мартовского постановления о двухнедельном карантине для граждан России, которые возвращаются в страну вывозными рейсами, утратили силу.

В новом документе также говорится, что пассажиры ввозных рейсов в течении трех дней по прилету в Россию обязаны сдать тест на COVID-19 и разместить его результат на портале госуслуг. Если же в течение 14 дней с момента прибытия человек себя плохо почувствовал, то он должен обратиться за медицинской помощью, не посещая больницу самостоятельно.

Постановление вступит в силу с 1 августа.