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Польский концерн захотел участвовать в суде между ЕС и Nord Stream 2

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG намерена принять участие в суде между оператором газопровода «Северный поток-2», компанией Nord Stream 2 AG, и Евросоюзом. Об этом в Twitter заявил председатель правления польского концерна Ежи.

Речь идет об апелляции Nord Stream 2 AG на решение суда ЕС, который отказал оператору в отмене некоторых поправок европейской газовой Директивы.

»Сегодня PGNiG и PST (дочернее предприятие концерна — РБК) представили суду Германии свое заявление об активном участии в разбирательстве кассационной жалобы Nord Stream 2 на регулирующий орган, который вынес отрицательное решение об отступлении от законодательства ЕС», — написал Квечиньский.

По его словам, участие в процессе польской компании является наиболее эффективным способом защитить интересы страны.

Оператор «Северного потока-2» подал апелляцию на решение суда ЕС
Бизнес
Фото: Stefan Sauer / DPA / picture-alliance

Nord Stream 2 AG в июле 2019 года обратилась в Европейский суд с просьбой отменить в отношении нее действие поправки в газовую Директиву ЕС. В соответствие с документом транспортировкой газа по трубе, проходящей через несколько европейских стран, должны заниматься разные компании.

В мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) решило не выводить оператора «Северного потока-2» из-под действия европейских газовых норм, а позже суд ЕС отклонил иск компании.

Nord Stream 2 AG не разделила аргументацию суда и продолжила считать газовые нормы дискриминационными. В июле компания-оператор подала апелляцию на решение суда ЕС.

Теги: суд, Северный поток-2, ЕС, Польша
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