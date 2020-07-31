Польский концерн захотел участвовать в суде между ЕС и Nord Stream 2

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG намерена принять участие в суде между оператором газопровода «Северный поток-2», компанией Nord Stream 2 AG, и Евросоюзом. Об этом в Twitter заявил председатель правления польского концерна Ежи.

Речь идет об апелляции Nord Stream 2 AG на решение суда ЕС, который отказал оператору в отмене некоторых поправок европейской газовой Директивы.

»Сегодня PGNiG и PST (дочернее предприятие концерна — РБК) представили суду Германии свое заявление об активном участии в разбирательстве кассационной жалобы Nord Stream 2 на регулирующий орган, который вынес отрицательное решение об отступлении от законодательства ЕС», — написал Квечиньский.

По его словам, участие в процессе польской компании является наиболее эффективным способом защитить интересы страны.