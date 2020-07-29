Оператор «Северного потока-2» подал апелляцию на решение суда ЕС

В мае суд отклонил иск Nord Stream 2 AG об отмене некоторых положений газовой директивы ЕС. Компания считает их дискриминационными и направленными против строительства газопровода

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» компания Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда Евросоюза, в котором он отклонил иск компании против некоторых положений газовой директивы. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Nord Stream 2 AG.

«Nord Stream 2 AG не разделяет аргументации суда, касающейся процессуальных вопросов, и по-прежнему убеждена, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией», — сообщили в компании.

В июле 2019 года Nord Stream 2 AG обратилась в Европейский суд с просьбой отменить поправку в газовую директиву ЕС, под действие которой попадают газопроводы, идущие из третьих стран. По ее нормам добычей и транспортировкой газа по сегментам трубопровода, которые проходят по территории Евросоюза, должны заниматься разные компании. В Nord Stream 2 AG тогда заявляли, что эта поправка была принята с целью «поставить в невыгодное положение проект и препятствовать созданию трубопровода «Северный поток-2».

В ноябре 2019 года Nord Stream 2 AG обратилась в арбитраж и подала иск против Евросоюза за нарушение им своих обязательств, предусмотренных Договором к Энергетической хартии. Компания потребовала частичной отмены поправок к директиве. Однако в мае 2020 года суд отклонил иск Nord Stream 2 AG. В компании заявляли, что суд не отклонил иск по существу, в частности, ее довод о дискриминации проекта «Северный поток-2». «Поэтому мы настаиваем на наших требованиях», — отмечали в компании.