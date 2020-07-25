Общество , 25 июл, 06:16
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В Хабаровске эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании
В аэропорту Хабаровска провели эвакуацию после сообщения о минировании терминала внутренних авиалиний. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает ТАСС.
«От правоохранительных органов нам поступило сообщение о том, что поступил сигнал о минировании терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска», — сказали в пресс-службе.
На время оперативных мероприятий пассажиров и персонал вывели на привокзальную площадь около терминала, уточнили в аэропорту. Задержек вылетов и прилетов не возникло.
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