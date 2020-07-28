В Южно-Сахалинске эвакуировали «заминированный» аэропорт

Аэропорт Южно-Сахалинска эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Утром 28 июля поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в терминале. В 09:27 (01:27 мск) началась эвакуация. Рейсы отбывают по расписанию.

26 июля неизвестные «заминировали» аэропорты в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Однако в краснодарском аэропорту РБК не подтвердили «минирование».

Как сообщал ТАСС, поступила информация об угрозе взрыва всех самолетов на стоянках в столичных аэропортах. В петербургском Пулково из-за сообщения о минировании обследовали девять самолетов.