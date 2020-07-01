Власти в последний момент внесут послабления для маркировки лекарств

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 70,44 (0) Quote, 12:39
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 79,19 (+0,2) Quote, 12:39
Ласицкене обвинила президента ВФЛА в предательстве Спорт, 14:21 Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов Политика, 14:18 Власти в последний момент подготовили послабления для маркировки лекарств Бизнес, 14:09 Как компании избавиться от багов в ИТ-разработке РБК и Инфосистемы Джет, 13:57 Жена актера Проскурина назвала причину его смерти Общество, 13:54 Минспорт обратился в МОК и World Athletics по ситуации со штрафом ВФЛА Спорт, 13:46 Кремль объяснил голосование Путина без маски и перчаток Общество, 13:29 Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное Политика, 13:27 СМИ узнали о переходе футболиста «Манчестер Сити» в «Баварию» за €50 млн Спорт, 13:20 Как изменился спрос на табачные изделия — данные онлайн-касс Pro, 13:11 Как достичь баланса между работой и отдыхом и откуда черпать вдохновение РБК Стиль и Поклонная 9, 13:10 «Оренбург» объяснил отказ сыграть против «Урала» молодежным составом Спорт, 12:49 Акинфеева включили в топ-6 вратарей мира по числу «сухих» матчей Спорт, 12:46 Мишустин без маски проголосовал по поправкам в Конституцию Общество, 12:45
Бизнес ,  
0 

Власти в последний момент внесут послабления для маркировки лекарств

Рознице разрешат самостоятельно маркировать остатки сигарет, которые они не успели распродать, а участникам фармрынка — временно продавать препараты без средств идентификации на основании решения комиссии на базе Росздравнадзора
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

1 июля, когда в России стала обязательной маркировка лекарств в системе мониторинга и отслеживания «Честный знак», а оборот немаркированной табачной продукции и обуви должен прекратиться, правительство подготовило несколько постановлений, которые дают послабления участникам отраслей. Документы, датированные 30 июня, есть в распоряжении РБК, их подлинность подтвердил источник в правительстве и один из разработчиков постановлений.

Одно из постановлений вносит изменения в правила маркировки табачной продукции. В соответствии с ними участники рынка смогут самостоятельно обеспечить маркировку сигарет, которые они не успели распродать. Как сообщил РБК источник в правительстве, кабмин решил пойти навстречу бизнесу, обеспокоенному возможными финансовыми потерями в связи с наличием нераспроданных сигарет. Он пояснил, что речь идет о табачной продукции, произведенной до 1 июля 2019 года.

СМИ узнали об идее перенести срок ввода цифровой маркировки лекарств
Бизнес
Фото: Dhiraj Singh / Bloomberg

«В июле прошлого года, когда началась обязательная маркировка сигарет, производители и розница посчитали, что года достаточно, чтобы распродать немаркированные остатки. Однако в продаже накануне запрета на продажу немаркированной продукции остались такие сигареты, и возникал риск распродажи этих остатков нелегально или продажи с дисконтом, возникновения убытков у участников рынка», — пояснил собеседник РБК.

Он сообщил, что именно поэтому в ходе обсуждения с бизнесом и оператором маркировки правительство решило разрешить рознице самостоятельно промаркировать оставшуюся продукцию до 1 декабря 2020 года. Торговля немаркированными сигаретами прекратится 1 июля, как и было решено ранее, добавил собеседник РБК.

Фармкомпании попросили перенести маркировку лекарств из-за коронавируса
Бизнес
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Из постановления о вводе в оборот лекарств следует, что для ряда препаратов без нанесения средств идентификации (немаркированных), произведенных с 1 июля по 1 октября 2020 года, могут сделать исключение, которое временно позволит их продавать. Принимать соответствующее решение будет межведомственная комиссия по выдаче согласований на обращение лекарственного препарата, созданная на базе Росздравнадзора. Согласование будет выдаваться на 45 дней.

При этом в документе отмечается, что послабление не касается зарубежных препаратов для лечения таких заболеваний, как гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, а также препаратов для пациентов со злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом и лиц после трансплантации органов и (или) тканей.

«Доля препаратов, которых это может коснуться, предварительно оценивается не более чем в 1% лекарств, поставляемых на рынок, то есть в исключительных случаях», — заявил источник РБК, участвовавший в подготовке постановлений.

Оператор системы цифровой маркировки сигарет ответил на слова о росте цен
Бизнес

Еще одно постановление касается изменений правил маркировки обуви. Как заявил РБК заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) Реваз Юсупов, в документе «одновременно фиксируются решения, упрощающие процесс импорта обуви, и исключается возможность вброса на рынок нелегальной продукции».

Он пояснил, что до 1 августа компании должны ввести промаркированную обувь в оборот или подать в систему детальную информацию об остатках промаркированной, но не проданной до 1 июля обуви. «Остальная продукция не сможет находиться в обороте после 1 августа, а если такие попытки будут осуществляться, это будет мгновенно выявлено аналитической платформой системы или при проверке обуви пользователями приложения «Честный знак», — отметил замглавы ЦРПТ.

РБК обратился за комментарием в аппарат правительства.

Эксперимент по маркировке табачных изделий проходил с декабря 2017 года по декабрь 2018-го. В июле того же года Госдума одобрила обязательную маркировку продукции, которая вступила в силу с марта 2019 года. При этом участники рынка не успели распродать остатки сигарет без цифровой маркировки. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) предложила Минпромторгу продлить сроки продажи немаркированной сигаретной продукции, чтобы не началась нелегальная торговля, и правительство решило пойти навстречу.

Регистрация аптек и медицинских организаций в системе мониторинга и отслеживания «Честный знак» началась 1 июля 2019 года. К 1 октября маркировка стала обязательной для лекарств из перечня высокозатратных нозологий. Представители фармацевтической отрасли просили продлить сроки старта обязательной маркировки еще на этапе эксперимента, но и после того, как срок перенесли на 2020 год, они не торопились подключаться и попросили о переносе снова. Это обсуждалось и осенью прошлого года, когда о проблемах с внедрением системы маркировки предупредил Российский союз промышленников и предпринимателей, и в текущем году из-за пандемии коронавируса.

Автор: Анна Левинская
При участии: Наталия Анисимова
Теги: маркировка, лекарства, табак, обувь
Материалы по теме
Бизнес попросил Минпромторг отменить обязательную маркировку фототехники
Бизнес
Правительство определило правила маркировки парфюмерии и шин
Бизнес
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter