Власти в последний момент внесут послабления для маркировки лекарств

Рознице разрешат самостоятельно маркировать остатки сигарет, которые они не успели распродать, а участникам фармрынка — временно продавать препараты без средств идентификации на основании решения комиссии на базе Росздравнадзора

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

1 июля, когда в России стала обязательной маркировка лекарств в системе мониторинга и отслеживания «Честный знак», а оборот немаркированной табачной продукции и обуви должен прекратиться, правительство подготовило несколько постановлений, которые дают послабления участникам отраслей. Документы, датированные 30 июня, есть в распоряжении РБК, их подлинность подтвердил источник в правительстве и один из разработчиков постановлений.

Одно из постановлений вносит изменения в правила маркировки табачной продукции. В соответствии с ними участники рынка смогут самостоятельно обеспечить маркировку сигарет, которые они не успели распродать. Как сообщил РБК источник в правительстве, кабмин решил пойти навстречу бизнесу, обеспокоенному возможными финансовыми потерями в связи с наличием нераспроданных сигарет. Он пояснил, что речь идет о табачной продукции, произведенной до 1 июля 2019 года.

«В июле прошлого года, когда началась обязательная маркировка сигарет, производители и розница посчитали, что года достаточно, чтобы распродать немаркированные остатки. Однако в продаже накануне запрета на продажу немаркированной продукции остались такие сигареты, и возникал риск распродажи этих остатков нелегально или продажи с дисконтом, возникновения убытков у участников рынка», — пояснил собеседник РБК.

Он сообщил, что именно поэтому в ходе обсуждения с бизнесом и оператором маркировки правительство решило разрешить рознице самостоятельно промаркировать оставшуюся продукцию до 1 декабря 2020 года. Торговля немаркированными сигаретами прекратится 1 июля, как и было решено ранее, добавил собеседник РБК.