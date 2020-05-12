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Бизнес попросил Минпромторг отменить обязательную маркировку фототехники

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась к главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением отменить обязательную маркировку фототехники. Письмо есть в распоряжении РБК.

«Ассоциация РАТЭК, выражая мнение большинства участников рынка фототоваров (производителей, импортеров, продавцов), полагает нецелесообразным введение маркировки фототоваров», — говорится в документе.

Свою позицию производители и импортеры фототехники объясняют тем, что на этом рынке почти нет контрафакта, а потому проблема незаконного оборота и задача по повышению собираемости налогов и таможенных пошлин неактуальны.

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Фото: Егор Алеев / ТАСС

Также в ассоциации заявили, что не нужна маркировка и с точки зрения проверки на соответствие требованиям безопасности, так как вся фототехника уже проверяется на соответствие техническим регламентам Евразийского экономического союза. Нецелесообразной считают бизнесмены и обязательную маркировку с точки зрения мониторинга и контроля конкурентной среды. Рынок фототехники высококонкурентен, и на нем не зафиксировано ни одного случая нарушения законодательства в области защиты конкуренции, говорится в обращении к министру.

По мнению представителей РАТЭК, обязательная маркировка может быть нужна только для развития высокотехнологичных решений для создания новых сервисов и бизнес-моделей, основанных на использовании данных. «Однако отрасль не заинтересована в этом и не готова оплачивать подобные мероприятия, стоимость которых для рынка фототехники составит только в первый год введения маркировки более 1 млрд руб.», — отметили в ассоциации.

Кроме того, в РАТЭК указали на отсутствие регламентов значительной части бизнес-процессов со стороны оператора системы маркировки.

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Фото: Максим Шеметов / ТАСС

В этих условиях, считают предприниматели, обязательная маркировка может привести к миграции фототехники из ассортимента торговых организаций в нелегальный сегмент торговли, росту числа правонарушений в области защиты прав потребителей и стимулированию роста теневого рынка сертификатов.

РБК обратился за комментариями в Минпромторг и Центр развития перспективных технологий (оператор системы маркировки).

Закон, касающийся обязательной маркировки товаров, вступил в силу 1 января 2019 года. Как отмечали в Центре развития перспективный технологий, система маркировки нужна для защиты от подделок , а также для того, чтобы лучше собирать налоги.

Первыми под маркировку попали табачная продукция и обувь. Запрет на ввод в оборот фототоваров без обязательной маркировки вступит в силу 1 октября 2020 года.

Теги: РАТЭК, Минпромторг, маркировка
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