Бизнес попросил Минпромторг отменить обязательную маркировку фототехники

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Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась к главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением отменить обязательную маркировку фототехники. Письмо есть в распоряжении РБК.

«Ассоциация РАТЭК, выражая мнение большинства участников рынка фототоваров (производителей, импортеров, продавцов), полагает нецелесообразным введение маркировки фототоваров», — говорится в документе.

Свою позицию производители и импортеры фототехники объясняют тем, что на этом рынке почти нет контрафакта, а потому проблема незаконного оборота и задача по повышению собираемости налогов и таможенных пошлин неактуальны.

Также в ассоциации заявили, что не нужна маркировка и с точки зрения проверки на соответствие требованиям безопасности, так как вся фототехника уже проверяется на соответствие техническим регламентам Евразийского экономического союза. Нецелесообразной считают бизнесмены и обязательную маркировку с точки зрения мониторинга и контроля конкурентной среды. Рынок фототехники высококонкурентен, и на нем не зафиксировано ни одного случая нарушения законодательства в области защиты конкуренции, говорится в обращении к министру.