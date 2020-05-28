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СМИ узнали об идее перенести срок ввода цифровой маркировки лекарств

Минздрав совместно с другими ведомствами прорабатывает вопрос о переносе сроков введения обязательной цифровой маркировки лекарств. Из-за эпидемии не все участники процесса успели подготовиться к старту
Фото: Dhiraj Singh / Bloomberg
Фото: Dhiraj Singh / Bloomberg

Срок введения обязательной цифровой маркировки лекарств в России может быть передвинут с 1 июля 2020 года на более позднюю дату. Такое предложение, как сообщает «РИА Новости», прорабатывают российские ведомства.

Из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19, не все участники процесса могут подготовиться в установленные сроки. «Одной из основных причин является задержка наладки оборудования и программного обеспечения в связи с невозможностью приезда технических специалистов, а также задержка поставки самого оборудования для маркировки средствами идентификации», — цитирует агентство документ Минздрава, направленный в Госдуму.

«В связи со сложившейся ситуацией Минздравом России совместно с Росздравнадзором, Минпромторгом России и оператором прорабатываются предложения отраслевых организаций в части переноса сроков введения обязательной маркировки лекарственных препаратов средствами идентификации и сроков вступления в силу ответственности по обеспечению внедрения системы мониторинга», — предложили в Минздраве.

Чемезов назвал способы борьбы с дефицитом лекарств
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<p>Сергей Чемезов</p>

РБК отправил запрос в Минздрав, в ЦРПТ от комментариев отказались.

Оборот лекарств без цифровых кодов должен быть запрещен в России с 1 июля 2020 года, при этом поступившие в оборот до того времени немаркированные лекарства можно будет продавать до истечения сроков годности.

О неготовности системы к старту неоднократно заявляли и в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). В конце апреля он обратил внимание на то, что у оператора системы не разработан алгоритм действий на случай возможных сбоев. В ЦРПТ это обвинение отвергли. По данным оператора, в системе уже зарегистрированы 98% российских и 83% иностранных производителей (подключены также 98% медорганизаций, 78% аптек и 70% дистрибьюторов).

Власти заявили о ликвидации дефицита медицинских масок в России
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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявлял, что маркировка в условиях пандемии позволит в режиме реального времени контролировать цены на препараты и медицинские изделия, а также поможет предотвратить их дефицит. «Мы надеемся, что маркировка стартует своевременно, 1 июля, и поможет предотвратить локальные дефициты. Отследить будет возможно в том числе и нецелевое использование лекарственных препаратов, например их перепродажу», — отметил он.

Маркировка никак не может понизить дефицит, поскольку не увеличивает количества лекарств в обороте, заявил гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев. «Маркировка поможет очистить рынок от контрафакта, безусловно. Но мы просим переноса, потому что сейчас отрасль обескровлена: многие лекарства, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний или заболеваний желудочно-кишечного тракта, государство стало меньше закупать в пользу лекарств от коронавируса. Их меньше закупали — соответственно, меньше производили», — пояснил он.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
При участии: Егор Губернаторов, Ирина Парфентьева
Теги: коронавирус, лекарства, маркировка
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