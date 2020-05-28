СМИ узнали об идее перенести срок ввода цифровой маркировки лекарств

Минздрав совместно с другими ведомствами прорабатывает вопрос о переносе сроков введения обязательной цифровой маркировки лекарств. Из-за эпидемии не все участники процесса успели подготовиться к старту

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Срок введения обязательной цифровой маркировки лекарств в России может быть передвинут с 1 июля 2020 года на более позднюю дату. Такое предложение, как сообщает «РИА Новости», прорабатывают российские ведомства.

Из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19, не все участники процесса могут подготовиться в установленные сроки. «Одной из основных причин является задержка наладки оборудования и программного обеспечения в связи с невозможностью приезда технических специалистов, а также задержка поставки самого оборудования для маркировки средствами идентификации», — цитирует агентство документ Минздрава, направленный в Госдуму.

«В связи со сложившейся ситуацией Минздравом России совместно с Росздравнадзором, Минпромторгом России и оператором прорабатываются предложения отраслевых организаций в части переноса сроков введения обязательной маркировки лекарственных препаратов средствами идентификации и сроков вступления в силу ответственности по обеспечению внедрения системы мониторинга», — предложили в Минздраве.

РБК отправил запрос в Минздрав, в ЦРПТ от комментариев отказались.