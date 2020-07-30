СК завел дело против проголосовавшей несколько раз в Израиле россиянки

Юлия Ильинская (Фото: Yael Ilinsky / Facebook)

В Москве возбудили уголовное дело после того, как одной из избирательниц, имеющей двойное гражданство, удалось трижды получить бюллетени во время голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК России по столице.

По данным следствия, Юлия Ильинская, имеющая российский и израильский паспорта, три раза смогла получить листки для голосования на территории Израиля. Один из бюллетеней ей выдали на участке при российском посольстве в Тель-Авиве, второй — в Генеральном консульстве России в Хайфе, а третий женщина получила дистанционно.

Сейчас оперативники ищут женщину. Дело возбуждено возбуждено по ч. 2 ст. 142.2 УК (незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования).

Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. В Москве и Нижегородской области можно было проголосовать онлайн. В итоге поправки в Основной закон поддержали 77,92% граждан, 21,27% высказались против изменений. Поправки вступили в силу 4 июля.