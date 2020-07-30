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Поправки в Конституцию ,  
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СК завел дело против проголосовавшей несколько раз в Израиле россиянки

Юлия Ильинская
Юлия Ильинская (Фото: Yael Ilinsky / Facebook)

В Москве возбудили уголовное дело после того, как одной из избирательниц, имеющей двойное гражданство, удалось трижды получить бюллетени во время голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК России по столице.

По данным следствия, Юлия Ильинская, имеющая российский и израильский паспорта, три раза смогла получить листки для голосования на территории Израиля. Один из бюллетеней ей выдали на участке при российском посольстве в Тель-Авиве, второй — в Генеральном консульстве России в Хайфе, а третий женщина получила дистанционно.

Сейчас оперативники ищут женщину. Дело возбуждено возбуждено по ч. 2 ст. 142.2 УК (незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования).

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Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. В Москве и Нижегородской области можно было проголосовать онлайн. В итоге поправки в Основной закон поддержали 77,92% граждан, 21,27% высказались против изменений. Поправки вступили в силу 4 июля.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой похвалил за организацию голосования на высоком уровне.

Материал дополняется

Теги: уголовное дело, поправки в Конституцию, Москва
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