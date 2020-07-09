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Путин заявил о высоком уровне организации голосования по поправкам

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой заявил, что голосование по Конституции было организовано качественно и на высоком уровне. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Работа была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в Конституцию, и в высшей степени демократически все было организовано», — сказал глава государства.

Материал дополняется 

Теги: Владимир Путин, голосование
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