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В ЦИК пригрозили делом повторно проголосовавшей россиянке в Израиле

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Гражданке России в Израиле, которая сообщила о повторном голосовании по поправкам в Конституцию, грозит уголовная ответственность. Об этом «Интерфаксу» заявила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

«Законодатель предусмотрел уголовную ответственность за двойное голосование. В данной ситуации нашей уважаемой гражданке, которая решила злоупотребить правом, грозит уголовное преследование», — отметила она.

Гришина пояснила, что проголосовать за рубежом россияне могут только по факту явки на участок. Сейчас нет единой электронной системы, поэтому ЦИК рассчитывает только на добросовестность избирателей. Однако избирком допускает случаи, когда граждане России могут злоупотребить своим правом и проголосовать на нескольких участках или еще в другой стране. «В связи с этим в целях превенции была предусмотрена уголовная ответственность — и есть та самая страховка от того, чтобы это не происходило», — подчеркнула секретарь ЦИК.

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Она также добавила, что повторное голосование может быть выявлено и после подведения итогов в ходе аналитической поверки.

Согласно ч. 2 ст. 142.2 УК России, за незаконную выдачу и получение бюллетеня более двух раз грозит штраф до 300 тыс. руб. или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее пользовательница Яэль Ильински сообщила в Facebook, что ей удалось проголосовать по поправкам три раза — в посольстве в Тель-Авиве, в консульстве в Хайфе и через электронное голосование. «Ни там ни там не спрашивают, зарегистрирован ли ты на электронном голосовании, и никак это не проверяют. В Хайфе даже выдали бюллетень моей еще несовершеннолетней дочери», — рассказала она.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook прокомментировала инцидент, напомнив о том, что за «мировой аттракцион фантастической жадности» положено вознаграждение. «В фильме «Большая перемена» речь шла о двух червонцах. С учетом инфляции итог может быть чуть более прозаическим», — добавила она.

Теги: ЦИК, россияне, голосование, Израиль
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