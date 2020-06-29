В ЦИК пригрозили делом повторно проголосовавшей россиянке в Израиле

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Гражданке России в Израиле, которая сообщила о повторном голосовании по поправкам в Конституцию, грозит уголовная ответственность. Об этом «Интерфаксу» заявила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

«Законодатель предусмотрел уголовную ответственность за двойное голосование. В данной ситуации нашей уважаемой гражданке, которая решила злоупотребить правом, грозит уголовное преследование», — отметила она.

Гришина пояснила, что проголосовать за рубежом россияне могут только по факту явки на участок. Сейчас нет единой электронной системы, поэтому ЦИК рассчитывает только на добросовестность избирателей. Однако избирком допускает случаи, когда граждане России могут злоупотребить своим правом и проголосовать на нескольких участках или еще в другой стране. «В связи с этим в целях превенции была предусмотрена уголовная ответственность — и есть та самая страховка от того, чтобы это не происходило», — подчеркнула секретарь ЦИК.

Она также добавила, что повторное голосование может быть выявлено и после подведения итогов в ходе аналитической поверки.