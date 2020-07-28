Песков не исключил награждение работавших над подготовкой поправок

Дмитрий Песков (Фото: Seth Wenig / AP)

Российских артистов, общественников и чиновников наградят за работу над поправками в Конституцию и голосованием по ним, поскольку они активно работали в этом процессе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Многие не жалели ни сил, ни своего времени, и, конечно, это может стать основанием для представления к государственным наградам», — сообщил Песков.

Он добавил, что подобные награждения являются регулярной практикой. «Я не исключаю, что сам факт участия в процессе инициирования изменений в Конституцию, формулировке, их юридической обработке и так далее, может стать поводом для того, чтобы отметить государственными наградами», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Ранее источники РБК в администрации президента и близкие к Кремлю сообщили, что Владимир Путин наградит и поощрит чиновников, общественников, артистов, блогеров, членов избиркомов, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию.

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