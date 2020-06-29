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Поправки в Конституцию ,  
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Проживающая в Израиле россиянка объяснила свое многократное голосование

Фото: Yael Ilinsky / Facebook
Фото: Yael Ilinsky / Facebook

Гражданка России Яэль Ильински, которая несколько раз проголосовала по поправкам в Конституцию на разных избирательных участках в Израиле, объяснила свой поступок желанием проверить недостатки системы голосования.

«Была уверена, что не сработает. И так дважды. <...> Получилось проверить эту систему на прочность, выявить два больших бага (дефекта. — РБК.), которые, на мой взгляд, должны быть объектом изучения Центризбиркома. Они должны решать эту проблему, а не преследовать тех, кто находит эти ошибки», — сказала она в разговоре с РБК.

Ильински подчеркнула, что не состояла в сговоре и не планировала голосовать несколько раз. Она сообщила, что ее несовершеннолетняя дочь переживает из-за обстановки в России и выразила желание проголосовать. Женщина предупредила, что у нее нет такого права, однако та хотела «попробовать». На избирательном участке девушка показала паспорт, и ей выдали бюллетень.

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Когда Ильински приехала на избирательный участок в Хайфу, она была уверена, что ей откажут из-за того, что она прошла регистрацию на онлайн-голосование. Однако женщине выдали бюллетень и занесли данные в компьютер. На другом участке ситуация повторилась.

По словам россиянки, с ней уже неоднократно пытались связаться из консульства в Хайфе, чтобы она дала объяснения и чтобы ее дочь приехала и написала отказ от голоса.

«Это был очень странный разговор, такое давление. Сегодня мне снова звонили, приглашали на встречу, но я опасаюсь появляться на территории России и не понимаю, чего они от меня хотят», — добавила Яэль Ильински.

О своем неоднократном голосовании по поправкам в Конституцию Ильински написала на своей странице в Facebook. По ее словам, всего ей удалось проголосовать по поправкам три раза — в посольстве в Тель-Авиве, в консульстве в Хайфе и через электронное голосование. «Ни там ни там не спрашивают, зарегистрирован ли ты на электронном голосовании, и никак это не проверяют», — написала она, добавив, что бюллетень также выдали ее несовершеннолетней дочери.

После этого Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России пригрозила Ильински уголовной ответственностью за многократное голосование. В соответствии с ч. 2 ст. 142.2 УК России, за незаконную выдачу и получение бюллетеня более двух раз предусмотрен штраф до 300 тыс. руб. или лишение свободы на срок до трех лет.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов, нужно ли наказывать тех, кто голосовал несколько раз, чтобы выявить нарушения в системе голосования, не ответил, но выразил уверенность, что ЦИК учтет все несовершенства системы.

«Если поступают сигналы о каких-то пробелах и каких-то несовершенствах, я не сомневаюсь, что ЦИК будет принимать меры по внесению ясности и там, где необходимо, внесению корректировок и улучшению методов работы», — заключил он.

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Теги: Израиль, россияне, голосование, новости
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