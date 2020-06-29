Проживающая в Израиле россиянка объяснила свое многократное голосование

Фото: Yael Ilinsky / Facebook

Гражданка России Яэль Ильински, которая несколько раз проголосовала по поправкам в Конституцию на разных избирательных участках в Израиле, объяснила свой поступок желанием проверить недостатки системы голосования.

«Была уверена, что не сработает. И так дважды. <...> Получилось проверить эту систему на прочность, выявить два больших бага (дефекта. — РБК.), которые, на мой взгляд, должны быть объектом изучения Центризбиркома. Они должны решать эту проблему, а не преследовать тех, кто находит эти ошибки», — сказала она в разговоре с РБК.

Ильински подчеркнула, что не состояла в сговоре и не планировала голосовать несколько раз. Она сообщила, что ее несовершеннолетняя дочь переживает из-за обстановки в России и выразила желание проголосовать. Женщина предупредила, что у нее нет такого права, однако та хотела «попробовать». На избирательном участке девушка показала паспорт, и ей выдали бюллетень.

Когда Ильински приехала на избирательный участок в Хайфу, она была уверена, что ей откажут из-за того, что она прошла регистрацию на онлайн-голосование. Однако женщине выдали бюллетень и занесли данные в компьютер. На другом участке ситуация повторилась.