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Ozon сообщил о трехкратном росте продаж путеводителей по Турции

Фото: Murad Sezer / Reuters
Фото: Murad Sezer / Reuters

После объявления о возобновлении авиасообщения России и Турции россияне стали покупать путеводители по Турции в три раза больше. Расказали РБК в пресс-службе Ozon.

«Продажи путеводителей по Турции с 24 по 28 июля выросли в три раза к прошлой неделе», — отмечается в сообщении.

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Фото: Sean Gallup / Getty Images

Как уточнили аналитики Ozon, многие покупатели заинтересовались Стамбулом, продажи путеводителей по этому городу выросли на 400% к предыдущей неделе.

При этом увеличение интереса к путеводителям по Танзании, с которой Россия также откроет авиасообщение, россияне не показали. «Путеводители по Танзании более популярными не стали — впрочем, и авиабилеты в эту страну больше ищут, чем в конечном итоге покупают», — указано в сообщении.

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Фото: Chris McGrath / Getty Images

Помимо заграничных направлений клиенты магазина изучают отечественные маршруты. Ozon также зафиксировал рост продаж путеводителей и карт по Крыму, их стали покупать в 1,5 раза больше.

24 июля правительство объявило, что с 1 августа Россия возобновит авиасообщение с тремя государствами: Турцией, Танзанией и Великобританией. Только эти страны, по оценкам российских властей, соответствуют условиям для открытия границ на взаимной основе. В Турцию полеты откроют в несколько этапов, сначала разрешат летать только в Стамбул и Анкару, а с 10 августа уже и на основные турецкие курорты (в Анталью, Бодрум и Даламан).

Ранее аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру заявил о росте спроса среди россиян на авиабилеты в Турцию. С 20 по 26 июля продажи увеличились в пять раз по сравнению со статистикой предыдущей недели (с 13 по 19 июля). Сервис отметил, что спрос на билеты в Великобританию при этом увеличился лишь вдвое, покупать билеты в Танзанию путешественники оказались пока не готовы.

Теги: Ozon, Турция, туризм
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