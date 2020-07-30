Ozon сообщил о трехкратном росте продаж путеводителей по Турции

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После объявления о возобновлении авиасообщения России и Турции россияне стали покупать путеводители по Турции в три раза больше. Расказали РБК в пресс-службе Ozon.

«Продажи путеводителей по Турции с 24 по 28 июля выросли в три раза к прошлой неделе», — отмечается в сообщении.

Как уточнили аналитики Ozon, многие покупатели заинтересовались Стамбулом, продажи путеводителей по этому городу выросли на 400% к предыдущей неделе.

При этом увеличение интереса к путеводителям по Танзании, с которой Россия также откроет авиасообщение, россияне не показали. «Путеводители по Танзании более популярными не стали — впрочем, и авиабилеты в эту страну больше ищут, чем в конечном итоге покупают», — указано в сообщении.