Сервис бронирования зафиксировал рост спроса на билеты в Турцию в 5 раз

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 71,92 (+0,33) Инвестиции, 12:55
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 84,26 (+0,49) Инвестиции, 12:55
Роскачество дало советы для сохранения здоровья при работе с компьютером Общество, 16:19 Жизнь без надрыва: 13 привычек, которые помогут улучшить здоровье Стиль, 16:16 Заботливый дизайн: как будут выглядеть магазины после пандемии Социальная экономика, 16:00  Чемезов раскрыл Путину стоимость контракта с Турцией по С-400 Политика, 15:58 Суд в Москве оштрафовал Фельгенгауэр на 18 тыс. руб. Общество, 15:55 Антикризисный HR: как сократить бюджет, уладить конфликт и не выгореть Pro, 15:55 Moderna начала третью фазу испытаний вакцины. Ее акции взлетели на 9% Инвестиции, 15:54 Глава UFC назвал дату следующего боя Нурмагомедова Спорт, 15:53 Отельные тапочки и накидка-подушка: главные вещи из resort-коллекций Стиль, 15:51 Адвокат заявил о нежелании Сафронова заключить сделку со следствием Общество, 15:48 Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля Инвестиции, 15:46 В Москве суд арестовал координатора «Левого фронта» Удальцова на 10 суток Общество, 15:44 В Мадриде сделали обязательным постоянное ношение масок из-за COVID-19 Общество, 15:44 Глава Росприроднадзора прилетела на место аварии на самолете «Норникеля» Бизнес, 15:40
Общество ,  
0 

Сервис бронирования зафиксировал рост спроса на билеты в Турцию в 5 раз

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

После сообщения об открытии авиасообщения между Россией и Турцией аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру зафиксировал рост спроса на авиабилеты в эту страну. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Количество бронирований в Турцию на неделе с 20 по 26 июля выросло в пять раз», — подсчитали в Туту.ру.

При этом спрос на билеты в Великобританию и Танзанию, куда россиянам также разрешат летать с 1 августа, отстает от спроса на полеты в Турцию. Число бронирований авиабилетов в Великобританию увеличилось лишь в два раза.

«По Танзании все пока тихо. Поисковых запросов было много (их число выросло в десятки раз), но пока массово покупать туда билеты путешественники не готовы», — уточнили в пресс-службе сервиса.

В АТОР разъяснили правила въезда в Турцию, Танзанию и Великобританию
Общество
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Туту.ру сопоставлял данные реального спроса по сравнению со статистикой предыдущей недели (с 13 по 19 июля).

Полеты в Турцию, Танзанию и Великобританию из России будут доступны с 1 августа. Турецкие направления открываются постепенно, в первой декаде августа перелеты будут осуществляться со стыковкой в Стамбуле, а прямые рейсы в курортный город Анталья начнутся с 10 августа.

Как сообщал ВТБ, после объявления о возобновлении полетов россияне стали больше тратить в турагентствах, но не стали больше напрямую покупать авиабилеты.

В первые выходные после объявления о возобновлении международного авиасообщения россияне потратили на услуги туроператоров на 40% больше, чем в среднем в предыдущие выходные июля. Объем трат в туристических агентствах превысил 150 млн руб., но, по информации банка, спрос на авиабилеты среди россиян остался «минимальным» и даже упал по сравнению с предыдущими выходными.

Теги: туризм, Турция, туроператоры
Материалы по теме
В АТОР разъяснили правила въезда в Турцию, Танзанию и Великобританию
Общество
Посольство опубликовало правила для въезжающих в Турцию россиян
Общество
Российские туроператоры открыли бронирование поездок в Турцию
Общество
Читайте на РБК Pro
Почему американцы одержимы семейной сетью Wegmans Почему американцы одержимы семейной сетью Wegmans
«Нанимайте умнейших»: Джим Саймонс — о поиске сотрудников «Нанимайте умнейших»: Джим Саймонс — о поиске сотрудников
Бизнес на плаву: как супруги зарабатывают на мебели из старых лодок Бизнес на плаву: как супруги зарабатывают на мебели из старых лодок
Конец американской мечты: почему в США все труднее преуспеть Конец американской мечты: почему в США все труднее преуспеть
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter