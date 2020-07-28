Сервис бронирования зафиксировал рост спроса на билеты в Турцию в 5 раз

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После сообщения об открытии авиасообщения между Россией и Турцией аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру зафиксировал рост спроса на авиабилеты в эту страну. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Количество бронирований в Турцию на неделе с 20 по 26 июля выросло в пять раз», — подсчитали в Туту.ру.

При этом спрос на билеты в Великобританию и Танзанию, куда россиянам также разрешат летать с 1 августа, отстает от спроса на полеты в Турцию. Число бронирований авиабилетов в Великобританию увеличилось лишь в два раза.

«По Танзании все пока тихо. Поисковых запросов было много (их число выросло в десятки раз), но пока массово покупать туда билеты путешественники не готовы», — уточнили в пресс-службе сервиса.