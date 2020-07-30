Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 млн

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С начала пандемии коронавируса в мире заболеванием заразились более 17,02 млн человек, умерли более 667 тыс., следует из данных Университета Джонса Хопкинса.



Первое место по числу подтвержденных случаев занимают США, где выявлено более 4,42 млн зараженных. Затем следует Бразилия, где вирусом заразились 2,55 млн, а на третьем месте находится Индия с 1,53 млн заболевших.

Россия по числу выявленных случаев занимает четвертое место (827 тыс.). Также в пятерку стран входит ЮАР, где зафиксировали 471 тыс. случай заражения.



Массовое производство вакцины от коронавирусной инфекции в России начнется в конце 2020 — начале 2021 года, сообщил накануне представитель разработчика препарата, заведующий лабораторией в центре «Вектор» Ильназ Иматдинов.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, из более чем двадцати разрабатываемых сейчас в России видов вакцины от коронавирусной инфекции наиболее перспективными являются две. Речь идет о вакцине исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава, а также о разработке государственного научного центра «Вектор», уточнила она.

В США с 27 июля начался третий этап испытаний вакцины компании Moderna. Участниками клинических испытаний станут 30 тыс. человек.