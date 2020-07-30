Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 млн

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Почему американцы одержимы семейной сетью Wegmans РБК Pro «Нанимайте умнейших»: Джим Саймонс — о поиске сотрудников РБК Pro Бизнес на плаву: как супруги зарабатывают на мебели из старых лодок РБК Pro Конец американской мечты: почему в США все труднее преуспеть Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 72,23 (+0,32) Инвестиции, 29 июл, 13:26
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 84,91 (+0,65) Инвестиции, 29 июл, 13:26
McKinsey: как преобразить туристическую отрасль — часть II Pro, 09:32 Проблемы поколения Z: советы психологов Совместный проект, 09:31 Российский постпред в Вене счел вывод войск США выигрышем для Германии Политика, 09:27 Совбез Белоруссии сообщил о даче показаний российскими «боевиками» Политика, 09:22 Академики России и США решили помогать друг другу в изучении COVID-19 Общество, 09:11 Станет ли IT серебряной пулей для локдауна. Закрытая дискусия РБК и Яндекс.Облако, 09:02 Панарин признан самым ценным игроком клуба НХЛ «Рейнджерс» Спорт, 09:00 Эксперт назвал причину и сроки второй волны коронавируса в России Общество, 08:54 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 млн Общество, 08:51 Кто из производителей алкоголя пострадал больше остальных Pro, 08:32 Глава OMV потребовал ответа ЕС на угрозы США из-за «Северного потока-2» Политика, 08:23 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:03 Банки на пике пандемии сократили расходы на благотворительность Финансы, 08:00 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля Общество, 07:38
Пандемия коронавируса ,  
0 

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 млн

Фото: Darrian Traynor / Getty Images
Фото: Darrian Traynor / Getty Images

С начала пандемии коронавируса в мире заболеванием заразились более 17,02 млн человек, умерли более 667 тыс., следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Первое место по числу подтвержденных случаев занимают США, где выявлено более 4,42 млн зараженных. Затем следует Бразилия, где вирусом заразились 2,55 млн, а на третьем месте находится Индия с 1,53 млн заболевших.

Россия по числу выявленных случаев занимает четвертое место (827 тыс.). Также в пятерку стран входит ЮАР, где зафиксировали 471 тыс. случай заражения.

Как выглядит хадж во время пандемии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Массовое производство вакцины от коронавирусной инфекции в России начнется в конце 2020 — начале 2021 года, сообщил накануне представитель разработчика препарата, заведующий лабораторией в центре «Вектор» Ильназ Иматдинов.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, из более чем двадцати разрабатываемых сейчас в России видов вакцины от коронавирусной инфекции наиболее перспективными являются две. Речь идет о вакцине исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава, а также о разработке государственного научного центра «Вектор», уточнила она.

В США с 27 июля начался третий этап испытаний вакцины компании Moderna. Участниками клинических испытаний станут 30 тыс. человек.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: пандемия, коронавирус
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля
Общество
Власти Москвы назвали сферы с почти полным сокращением продаж в пандемию
Экономика
Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter