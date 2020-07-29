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Пандемия коронавируса ,  
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Как выглядит хадж во время пандемии. Фоторепортаж

В Саудовской Аравии начался хадж — ежегодное паломничество мусульман в Мекку. В этом году из-за пандемии в нем могут принять участие лишь несколько тысяч человек, находящиеся в королевстве. Обычно в Мекку прибывают больше 2 млн паломников. Как выглядит хадж во время пандемии — в фоторепортаже РБК
Фото: Saudi Ministry of Media / Handout via Reuters
Фото: Saudi Ministry of Media / Handout via Reuters

Хадж продлится до 2 августа. В этом году власти Саудовской Аравии отменили прием иностранных паломников из-за пандемии COVID-19. Ожидается, что посетить святыни в Мекке и Медине смогут от 1 тыс. до 10 тыс. человек — подданные королевства и те иностранцы, которые уже находятся на его территории

Фото: Saudi Ministry of Media / Handout via Reuters
Фото: Saudi Ministry of Media / Handout via Reuters
Паломники обязаны соблюдать между собой дистанцию полтора метра. К хаджу решили не допускать людей старше 65 лет и тех, у кого диагностированы хронические заболевания
Фото: Saudi Ministry of Media / Handout via Reuters
Фото: Saudi Ministry of Media / Handout via Reuters
До того как отправиться в хадж, паломники должны были сдать тесты на коронавирус. После возвращения домой им предстоит пройти двухнедельный карантин
Фото: Saudi Ministry of Media / Handout via Reuters
Фото: Saudi Ministry of Media / Handout via Reuters
Прикасаться к Каабе, главной святыне Мекки, находящейся во дворе Заповедной мечети, запрещено
Фото: Saudi Ministry of Media / Handout via Reuters
Фото: Saudi Ministry of Media / Handout via Reuters
Обычно в хадже участвуют около 2,5 млн человек
Фото: Saudi Ministry of Media / Handout via Reuters
Фото: Saudi Ministry of Media / Handout via Reuters
«Аль-Джазира» отмечает, что приезд иностранных паломников отменен впервые с момента основания Королевства Саудовская Аравия в 1932 году
Фото: Saudi Ministry of Media / Handout via Reuters
Фото: Saudi Ministry of Media / Handout via Reuters
По данным Университета Джонса Хопкинса на 29 июля, в Саудовской Аравии выявили более 270 тыс. случаев заражения COVID-19, умерли более 2,7 тыс. человек
Теги: мультимедиа, хадж, Мекка, пандемия, карантин
Материалы по теме
Саудовская Аравия отменила хадж для иностранных паломников из-за COVID-19
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