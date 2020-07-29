Пандемия коронавируса , 29 июл, 15:57
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Как выглядит хадж во время пандемии. Фоторепортаж
В Саудовской Аравии начался хадж — ежегодное паломничество мусульман в Мекку. В этом году из-за пандемии в нем могут принять участие лишь несколько тысяч человек, находящиеся в королевстве. Обычно в Мекку прибывают больше 2 млн паломников. Как выглядит хадж во время пандемии — в фоторепортаже РБК
Паломники обязаны соблюдать между собой дистанцию полтора метра. К хаджу решили не допускать людей старше 65 лет и тех, у кого диагностированы хронические заболевания
До того как отправиться в хадж, паломники должны были сдать тесты на коронавирус. После возвращения домой им предстоит пройти двухнедельный карантин
Прикасаться к Каабе, главной святыне Мекки, находящейся во дворе Заповедной мечети, запрещено
Обычно в хадже участвуют около 2,5 млн человек
«Аль-Джазира» отмечает, что приезд иностранных паломников отменен впервые с момента основания Королевства Саудовская Аравия в 1932 году
По данным Университета Джонса Хопкинса на 29 июля, в Саудовской Аравии выявили более 270 тыс. случаев заражения COVID-19, умерли более 2,7 тыс. человек