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Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу

Фото: David Hecker / Getty Images
Фото: David Hecker / Getty Images

США могут перебросить часть своих военнослужащих из Германии в Польшу. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, принимая в Белом доме президента Польши Анджея Дуду, передает Bloomberg.

«Возможно, мы перебросим их из Германии в Польшу», — сказал Трамп, говоря о частях, которые Вашингтон собирается вывести из Германии.

Трамп рассказал об этом после того, как Дуда попросил его не выводить американские войска из Европы. По словам президента Польши, там они служат защитой от «сильных имперских тенденций» со стороны России.

Трамп пообещал вдвое сократить число военных в Германии
Политика
Дональд Трамп

Как уточняет The Washington Post, Трамп заявил, что часть военнослужащих, которых он планирует вывести из Германии, отправится в Польшу, часть — в другие европейские страны, а остальные вернутся в США. Он не уточнил число военных, которые могут отправиться в Польшу.

Ранее Трамп заявил о намерении сократить число американских военных в Германии до 25 тыс. человек. По данным Bloomberg, сейчас на территории ФРГ размещены 34,5 тыс. американских военных.

Теги: Германия, Польша, США
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