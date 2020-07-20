В четырех землях Германии попросили США не выводить войска из страны

Премьер-министры земель пояснили, что стремятся обеспечить присутствие США в Германии в будущем. Ранее президент США Дональд Трамп одобрил вывод 9,5 тыс. военных, сократив численность контингента до 25 тыс. человек

Премьер-министры четырех земель Германии обратились к конгрессу США с просьбой не выводить американские войска из их страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письма конгрессменам.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил вывод 9,5 тыс. военнослужащих. Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщал, что это «усилит сдерживание России».

Письма в конгресс направили премьеры четырех земель: Баварии, Гессена, Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца, сообщает агентство. В обращениях они написали, что стремятся «не разорвать узы дружбы, а укрепить их», а также обеспечить присутствие США в Германии и Европе в будущем.

По словам премьер-министров, базы США на территории их земель составляют основу американского присутствия в Европе и способности НАТО действовать.