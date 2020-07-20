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В четырех землях Германии попросили США не выводить войска из страны

Премьер-министры земель пояснили, что стремятся обеспечить присутствие США в Германии в будущем. Ранее президент США Дональд Трамп одобрил вывод 9,5 тыс. военных, сократив численность контингента до 25 тыс. человек

Премьер-министры четырех земель Германии обратились к конгрессу США с просьбой не выводить американские войска из их страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письма конгрессменам.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил вывод 9,5 тыс. военнослужащих. Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщал, что это «усилит сдерживание России».

Письма в конгресс направили премьеры четырех земель: Баварии, Гессена, Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца, сообщает агентство. В обращениях они написали, что стремятся «не разорвать узы дружбы, а укрепить их», а также обеспечить присутствие США в Германии и Европе в будущем.

По словам премьер-министров, базы США на территории их земель составляют основу американского присутствия в Европе и способности НАТО действовать.

Трамп пообещал вдвое сократить число военных в Германии
Политика
Дональд Трамп

В начале июня Reuters и The Wall Street Journal сообщали со ссылкой на источники, что Трамп намерен сократить численность американского контингента с 34,5 тыс. до 25 тыс. человек. По словам источника WSJ, этот шаг обсуждался с сентября 2019 года.

В середине июня президент сделал соответствующее заявление и пояснил, что вывод войск связан с нарушением Германией своих обязательств по платежам, которые на нее накладывает членство в НАТО. По словам Трампа, Берлин задолжал «миллиарды долларов». «Пока они не заплатят, мы выводим своих солдат», — заявил Трамп.

Позже, во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, Трамп допустил перевод части военного контингента из Германии в Польшу. Перед этим Дуда попросил американского лидера не выводить войска из Европы, поскольку они защищают европейские страны от «сильных имперских тенденций» со стороны России.

В российском МИД в ответ на эти заявления сообщили, что в случае необходимости страна готова принять меры для обеспечения своей безопасности.
 

Автор: Мария Лисицына
Теги: германия, вывод войск, США
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