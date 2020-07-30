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Пандемия коронавируса ,  
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Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз

Житель Тернопольской области Украины, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз. Об этом сообщил начальник регионального управления здравоохранения Владимир Богайчук. Его слова приводятся на странице Тернопольской областной государственной администрации в Facebook.

«Есть больной, заболел уже третий раз. Мы должны понимать, что даже переболевших коронавирусной инфекцией это не защищает от повторного заболевания», — сказал он.

В середине марта правительство Украины на фоне пандемии коронавируса ввело в стране трехнедельный карантин. В частности, в стране запретили массовые мероприятия с участием от 200 человек, кроме тех, что проводятся для государственной необходимости. Спортивные мероприятия разрешили проводить без зрителей и с разрешения международных организаций. Также на три недели закрыли учебные заведения.

В середине июня власти Украины объявили о начале второй волны коронавируса. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль призвал сограждан соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения: сохранять социальную дистанцию, носить маски, не забывать о дезинфекции. Кроме того, правительство продлило до 31 июля действие адаптивного карантина. 

Премьер-министр Украины допустил продление карантина на новый срок
Общество
Фото: Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press

Согласно данным Минздрава Украины на 29 июля, в стране выявлено 67 597 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 37 394 человек. Умерли 1650 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Украина, коронавирус
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