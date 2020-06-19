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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Украины объявили о начале второй волны коронавируса

На Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса. Об этом на внеочередном заседании кабмина заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает УНН.

«Мы фактически сегодня получаем начало очередной, или первой, или второй, как хотите это называть, волны заболеваемости коронавирусом», — сказал Шмыгаль.

Он призвал сограждан соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения: сохранять социальную дистанцию, носить маски, не забывать о дезинфекции. Шмыгаль добавил, что коронавирус устойчив к высокой температуре и ультрафиолету, поэтому распространяется и летом.

На Украине продлили адаптивный карантин из-за коронавируса до 31 июля
Общество
Киев, Украина

По данным сайта Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), в стране зафиксировано 34 984 случая заболевания. Выздоровели 16 033 человека, скончались 985. На Украине третий день подряд фиксируют наибольший прирост случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии. За прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 921 человека.

17 июня правительство Украины поддержало инициативу Минздрава страны о продлении адаптивного карантина до 31 июля. На территории регионов со значительным распространением COVID-19 усиливаются противоэпидемические мероприятия.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Теги: Украина, коронавирус
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