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Посольство запросит официальные данные о задержании россиян в Белоруссии

Посольство России не получало официальной информации о задержании россиян в Белоруссии и направит соответствующий запрос властям страны, сообщил посол Дмитрий Мезенцев
Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Посольство России в Белоруссии не получало официальных сообщений от компетентных органов о задержании россиян. Об этом заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, передает ТАСС.

В связи с появившимися сообщениями о задержании в Белоруссии «боевиков ЧВК Вагнера» посольство запросит соответствующую информацию, отметил он.

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Более 30 «боевиков иностранной частной военной компании» задержали в Белоруссии в ночь на 29 июля. По информации БелТА, ими оказались россияне из ЧВК Вагнера, целью «боевиков» было дестабилизировать обстановку во время выборов президента.

Задержание «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии. Фоторепортаж
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Группа заселилась в одну из минских гостиниц и через несколько дней переехала в один из санаториев неподалеку от столицы Белоруссии. Внимание к себе она привлекла тем, что мужчины вели себя не как обычные российские туристы. Все «боевики» были одеты в едином стиле милитари, держались обособленно и «небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория», сообщило БелТА.

Задержанные в Белоруссии «боевики ЧВК» оказались россиянами
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Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

Всего, по данным агентства, в Белоруссию прибыли более 200 «боевиков». Каждый из них имел при себе небольшую ручную кладь, и у группы было «три больших тяжелых чемодана».

Официально о задержании «боевиков» власти Белоруссии пока не сообщали. Информация о спецоперации в СМИ появилась за десять дней до выборов президента Белоруссии.

Действующий глава государства Александр Лукашенко в июне заявил, что его противники могут сформировать «команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади». 24 июля президент Белоруссии сообщил, что к этим протестам могут привлечь бойцов иностранных ЧВК.

«На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — заявил Лукашенко.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Белоруссия
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