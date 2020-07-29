Посольство запросит официальные данные о задержании россиян в Белоруссии

Группа заселилась в одну из минских гостиниц и через несколько дней переехала в один из санаториев неподалеку от столицы Белоруссии. Внимание к себе она привлекла тем, что мужчины вели себя не как обычные российские туристы. Все «боевики» были одеты в едином стиле милитари, держались обособленно и «небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория», сообщило БелТА.

Всего, по данным агентства, в Белоруссию прибыли более 200 «боевиков». Каждый из них имел при себе небольшую ручную кладь, и у группы было «три больших тяжелых чемодана».

Официально о задержании «боевиков» власти Белоруссии пока не сообщали. Информация о спецоперации в СМИ появилась за десять дней до выборов президента Белоруссии.

Действующий глава государства Александр Лукашенко в июне заявил, что его противники могут сформировать «команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади». 24 июля президент Белоруссии сообщил, что к этим протестам могут привлечь бойцов иностранных ЧВК.

«На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — заявил Лукашенко.