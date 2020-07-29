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В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре в Москве

Фото: Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК

В Главном управлении МЧС по Москве предупредили о возможных ливнях, грозе и сильном ветре на территории Москвы, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Синоптики Росгидромета прогнозируют ухудшение погоды с 18:00 29 июля до 3:00 30 июля.

«Ожидается дождь, местами сильный, местами ливень, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра с порывами 15–20 м/с», — говорится в сообщении.

Раньше всего осадки затронут западные районы Москвы, далее дождь накроет всю территорию города.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В МЧС призывают горожан по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам рекомендовано укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

27 июля в Москве за день выпало более половины месячной нормы осадков. В результате чего были подтоплены несколько дорог и переход Московского центрального кольца — станции «Ботанический сад». Также от осадков пострадали московские новостройки.

Теги: погода, МЧС, ливни, гроза
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