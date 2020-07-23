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Синоптики сообщили о возможно самом дождливом лете в истории Москвы

Нынешнее лето может стать самым дождливым в истории метеонаблюдений в Москве. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Месячная норма осадков уже выполнена в Москве. Это лето наверняка войдет в тройку самых дождливых, а в Москве, может быть, станет и самым дождливым», — рассказал синоптик.

По его словам, в мае в столице выпало три нормы осадков, в июне — более двух норм.

В Московском регионе объявили желтый уровень опасности из-за грозы
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Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Ранее Гидрометцентр предупреждал жителей московского региона о грозах. До конца этой недели в Москве ожидается температура воздуха на три градуса ниже нормы. Тепло вернется в столицу в понедельник — 27 июля столбик термометра будет показывать 28 градусов.

По прогнозам синоптиков, опасные погодные явления ожидаются также на Урале и в Сибири. В Свердловской и Челябинской областях пройдут грозы с градом и сильным ветром до 27 м/с.

Аналогичная погода ждет жителей Курганской, Тюменской, Томской и Кемеровской областей.

Теги: погода, Москва, лето, дожди
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