В Москве за день выпало более половины месячной нормы осадков

Из-за ливня 27 июля на северо-западе Москвы были подтоплены несколько дорог и переход Московского центрального кольца (МЦК) — станции «Ботанический сад». Также от осадков пострадали московские новостройки. Так, в жилом комплексе «Грин Парк» на Березовой аллее на северо-востоке Москвы вода залила кладовые помещения и паркинг. Об аналогичном происшествии сообщали в жилом комплексе Silver.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сделал прогноз, что лето 2020 года может стать самым дождливым в истории метеонаблюдений в столице.