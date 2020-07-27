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В Москве за день выпало более половины месячной нормы осадков

Фото: Владимир Гердо / ТАСС Фото: katusherlok / Instagram Фото: pctok / VK Фото: elirinka / Instagram Фото: Владимир Гердо / ТАСС Фото: Елена Макарова / VK Фото: dashadasha4192 / Instagram Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Москве, по данным метеостанции на ВДНХ, в результате ливня 27 июля выпало 48 мм осадков, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, это количество осадков составляет 51% месячной нормы. Однако вероятность последующих осадков все же сохранится.

«До конца недели погода будет неустойчивой. В последующие дни давление будет понижаться, будет сказываться влияние Атлантического циклона, поэтому вероятность осадков сохраняется от небольших до умеренных», — сказала Позднякова.

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Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Из-за ливня 27 июля на северо-западе Москвы были подтоплены несколько дорог и переход Московского центрального кольца (МЦК) — станции «Ботанический сад». Также от осадков пострадали московские новостройки. Так, в жилом комплексе «Грин Парк» на Березовой аллее на северо-востоке Москвы вода залила кладовые помещения и паркинг. Об аналогичном происшествии сообщали в жилом комплексе Silver.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сделал прогноз, что лето 2020 года может стать самым дождливым в истории метеонаблюдений в столице.

Теги: погода, осадки, ливень, затопило, новости
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