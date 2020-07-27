В Москве за день выпало более половины месячной нормы осадков
В Москве, по данным метеостанции на ВДНХ, в результате ливня 27 июля выпало 48 мм осадков, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам специалиста, это количество осадков составляет 51% месячной нормы. Однако вероятность последующих осадков все же сохранится.
«До конца недели погода будет неустойчивой. В последующие дни давление будет понижаться, будет сказываться влияние Атлантического циклона, поэтому вероятность осадков сохраняется от небольших до умеренных», — сказала Позднякова.