НОВАТЭК сообщил о снижении прибыли по итогам второго квартала

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Выручка российской газовой компании НОВАТЭК по итогам второго квартала (апрель—июнь) 2020 года сократилась на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте компании.

Выручка НОВАТЭКа за три этих месяца составила 143,9 млрд руб. Доналоговая прибыль (EBITDA) уменьшилась на 38,5%, до 71,3 млрд руб.

За первые полгода 2020-го выручка компании от реализации и нормализованная EBITDA составили 328,5 млрд и 171,9 млрд руб. соответственно, упав на 27,4 и 26,5%.

«Снижение выручки и нормализованного показателя EBITDA в основном связано с падением мировых цен на углеводороды», — пояснила компания. На статистику также повлияло то, что совместное предприятие компании ОАО «Ямал СПГ» увеличило долю прямых продаж сжиженного природного газа по долгосрочным контрактам, что привело к снижению покупок НОВАТЭКА у «Ямал СПГ» на спот-базисе, отмечает компания.