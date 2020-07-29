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НОВАТЭК сообщил о снижении прибыли по итогам второго квартала

НОВАТЭК NVTK ₽1 087,8 +0,72% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Выручка российской газовой компании НОВАТЭК по итогам второго квартала (апрель—июнь) 2020 года сократилась на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте компании.

Выручка НОВАТЭКа за три этих месяца составила 143,9 млрд руб. Доналоговая прибыль (EBITDA) уменьшилась на 38,5%, до 71,3 млрд руб.

За первые полгода 2020-го выручка компании от реализации и нормализованная EBITDA составили 328,5 млрд и 171,9 млрд руб. соответственно, упав на 27,4 и 26,5%.

НОВАТЭК получил убыток впервые за пять лет
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Фото: Олеся Астахова / Reuters

«Снижение выручки и нормализованного показателя EBITDA в основном связано с падением мировых цен на углеводороды», — пояснила компания. На статистику также повлияло то, что совместное предприятие компании ОАО «Ямал СПГ» увеличило долю прямых продаж сжиженного природного газа по долгосрочным контрактам, что привело к снижению покупок НОВАТЭКА у «Ямал СПГ» на спот-базисе, отмечает компания.

Без учета эффектов от выбытия долей владения в дочерних обществах и совместных предприятиях и от курсовых разниц прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭК, составила 21,2 млрд руб. во втором квартале и 74,8 млрд руб. за шесть месяцев 2020 года. По сравнению с тем же периодом 2019 года она упала на 67 и 42,5% соответственно.

«Газпром» передал своей российской «дочке» 9,99% НОВАТЭКа
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Фото: Максим Шеметов / Reuters

Отдельно НОВАТЭК отметил негативное влияние на экономические рынки пандемии коронавируса. Ограничительные меры властей разных стран вызвали падение спроса на нефтепродукты и природный газ. Со второго квартала ограничения начали постепенно снимать, что позволяет постепенно восстанавливать экономическую активность, однако, по оценкам НОВАТЭКа, мировые цены на углеводороды все еще «существенно ниже» докризисного уровня.

В конце апреля НОВАТЭК объявил о получении первого за пять лет убытка за первый квартал 2020 года. Чистый убыток компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил 30,68 млрд руб. При этом за аналогичный период прошлого года НОВАТЭК зафиксировал прибыль в размере 381,8 млрд руб.

На итоги первого квартала дополнительно негативно повлиял развал сделки ОПЕК. В марте страны ОПЕК+ не смогли договориться об условиях сделки по дальнейшему сокращению нефтедобычи, что привело к обвалу мировых цен на нефть. В начале апреля стороны все же пришли к соглашению, условившись до конца июля сокращать нефтедобычу.

Теги: НОВАТЭК, прибыль
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НОВАТЭК получил убыток впервые за пять лет
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