НОВАТЭК получил убыток впервые за пять лет

НОВАТЭК получил чистый убыток по итогам первого квартала 2020 году против прибыли годом ранее из-за разовых списаний. Финансовые результаты компании пострадали от падения спроса на СПГ на фоне пандемии и развала сделки ОПЕК

Фото: Олеся Астахова / Reuters

НОВАТЭК получил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом квартале 2020 года в размере 30,68 млрд руб. При этом в аналогичном периоде прошлого года компания зафиксировала прибыль в 381,8 млрд руб. Причина: снижение цен на сжиженный природный газ (СПГ) и признание значительных курсовых разниц. Кроме того, этот и прошлогодний показатели учитывают эффект от сделок по продаже долей участия в проекте «Арктик СПГ 2», объяснила компания.

Без учета этих эффектов прибыль, относящаяся к акционерам, составила 53,5 млрд руб., снизившись на 18,5% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Выручка НОВАТЭКа за январь—март 2020 года сократилась на 21,2% — до 184,56 млрд руб., доналоговая прибыль (EBITDA) — на 15% до 100,7 млрд руб. на фоне падения мировых цен на углеводороды. Капитальные вложения упали на 3,4% и составили 41,1 млрд руб.

«Наша выручка снизилась в связи с уменьшением объемов реализации сжиженного природного газа на международных рынках в результате увеличения доли прямых продаж нашего совместного предприятия «Ямал СПГ» по долгосрочным контрактам и соответствующего снижения объемов наших покупок у «Ямала СПГ» на спот базисе», — говорится в сообщении компании.