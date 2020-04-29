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НОВАТЭК получил убыток впервые за пять лет

НОВАТЭК получил чистый убыток по итогам первого квартала 2020 году против прибыли годом ранее из-за разовых списаний. Финансовые результаты компании пострадали от падения спроса на СПГ на фоне пандемии и развала сделки ОПЕК
НОВАТЭК NVTK ₽1 040,2 +0,58% Купить
Фото: Олеся Астахова / Reuters
Фото: Олеся Астахова / Reuters

НОВАТЭК получил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом квартале 2020 года в размере 30,68 млрд руб. При этом в аналогичном периоде прошлого года компания зафиксировала прибыль в 381,8 млрд руб. Причина: снижение цен на сжиженный природный газ (СПГ) и признание значительных курсовых разниц. Кроме того, этот и прошлогодний показатели учитывают эффект от сделок по продаже долей участия в проекте «Арктик СПГ 2», объяснила компания.

Без учета этих эффектов прибыль, относящаяся к акционерам, составила 53,5 млрд руб., снизившись на 18,5% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Выручка НОВАТЭКа за январь—март 2020 года сократилась на 21,2% — до 184,56 млрд руб., доналоговая прибыль (EBITDA) — на 15% до 100,7 млрд руб. на фоне падения мировых цен на углеводороды. Капитальные вложения упали на 3,4% и составили 41,1 млрд руб.

«Наша выручка снизилась в связи с уменьшением объемов реализации сжиженного природного газа на международных рынках в результате увеличения доли прямых продаж нашего совместного предприятия «Ямал СПГ» по долгосрочным контрактам и соответствующего снижения объемов наших покупок у «Ямала СПГ» на спот базисе», — говорится в сообщении компании.

НОВАТЭК сократил продажи СПГ почти на 30%
Бизнес
Фото: novatek.ru

Чистый убыток НОВАТЭКа носит во многом бумажный характер из-за отрицательной переоценки валютного долга по проекту «Ямал СПГ», пояснил старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. По его мнению, негативно на финансовый результат повлияли низкие цены по контрактам СПГ. «На рынке избыток предложения и спотовые цены в Европе сейчас ниже, чем в России, что уникально. Во втором и третьем кварталах давление на EBITDA может усилиться вследствие ещё более низких цен и снижения объёмов продаж по контрактам СПГ, хотя бумажный убыток вследствие валютной переоценки может сократиться, если курс рубля стабилизируется», — прогнозирует эксперт. Он ожидает улучшения результатов лишь в четвёртом квартале.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Пучкарев добавляет, что убытки от списания переоценки валютных займов Ямал СПГ в размере 187,7 млрд руб. и 34,1 млрд руб. от переоценки возмещения продажи доли Арктик СПГ носят бумажный характер.

«Во втором квартале сложно ожидать сильных финансовых результатов, однако в отсутствие бумажных списаний и курсовых переоценок компания способна сократить убыток или выйти в прибыль», — считает Пучкарев. Эксперт отмечает, что последний раз компания отчитывалась о чистом убытке по итогам третьего квартала 2015 года, тогда он составил 13,4 млрд руб.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: НОВАТЭК, чистый убыток, отчетность МСФО
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