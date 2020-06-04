«Газпром» передал своей российской «дочке» 9,99% НОВАТЭКа

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 68,34 (-0,64) Quote, 03 июн, 13:54
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 76,62 (-0,15) Quote, 03 июн, 13:54
Как стать суперпапой: три истории молодых отцов РБК и STADA, 12:10 Власти сообщили о начале монтажа летних кафе в Москве Общество, 12:10 РБК Pro: как справиться со стрессом во время онлайн-переговоров. 6 техник Pro, 12:00 Анджелине Джоли — 45. Пять причин, почему мы ее любим Стиль, 12:00 Самолет из США доставил в Москву вторую партию аппаратов ИВЛ Общество, 11:57 СК завел дело о халатности из-за скорости информирования о ЧС в Норильске Общество, 11:57 Беспорядки в городах США. Главное Общество, 11:55 Биржи Bittrex и Poloniex обвинили в манипулировании курсом биткоина Крипто, 11:54 ЦСКА сообщил об уходе Капризова в НХЛ Спорт, 11:51 Техноголод или технопрорыв: как вирус приблизит будущее Партнерский материал, 11:45 Правительство утвердило правила предоставления субсидий аэропортам Бизнес, 11:42 В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу Общество, 11:34 Водитель сообщил подробности о начале аварии на норильской ТЭЦ Общество, 11:33 СМИ назвали Семина кандидатом на пост главного тренера киевского «Динамо» Спорт, 11:31
Бизнес ,  
0 

«Газпром» передал своей российской «дочке» 9,99% НОВАТЭКа

«Газпром» передал 9,99% НОВАТЭКа своей российской «дочке» «Газпром капитал», ранее этот пакет принадлежал кипрской Gazfin Cyprus Limited. Этот пакет стоит на бирже 322 млрд руб.
НОВАТЭК NVTK ₽1 064,4 -0,22% Купить
Газпром GAZP ₽204,44 -1,71% Купить
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Совет директоров «Газпрома» в понедельник, 1 июня, согласовал сделку его стопроцентной «дочки» «Газпром капитал» по покупке 303 326 969 обыкновенных акций «НОВАТЭКа» (9,99%). Продавцом выступила другая структура «Газпрома», кипрская Gazfin Cyprus Limited. Об этом говорится в материалах «Газпрома», опубликованных утром 4 июня.

Сделка будет совершена «по средневзвешенной цене сделок, совершенных в течение торгового дня на Московской бирже, на день заключения договора купли-продажи акций», — указано в документе. В начале торгов 4 июня этот пакет акций НОВАТЭКа на Московской бирже стоил 322,5 млрд руб. Но после объявления о сделке подешевел на 0,6% — до 320 млрд руб. (10:19 мск).

«Сделка будет проведена в рамках оптимизации структуры владения активами в группе «Газпром», — сообщил РБК представитель «Газпрома».

Эта сделка проводится для того, чтобы перевести актив (9,99% НОВАТЭКа) под российскую юрисдикцию и российское право, считает директор и старший нефтяной аналитик BCS Global Markets Кирилл Таченников.

Действия «Газпрома» связаны с обеспечением безопасности активов от различных возможных исков и частично спровоцированы судебными тяжбами с «Нафтогазом» в прошлом году, после чего и начались процессы перевода активов в российскую юрисдикцию, добавляет инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Вряд ли это сигнал к возможной продаже пакета в НОВАТЭКе, движение активов носит скорее технический характер, считает он.

«Газпром» — крупнейший в России производитель газа и монополист по экспорту трубопроводного газа, а НОВАТЭК — один из его главных конкурентов на российском рынке. К тому же, после запуска в конце 2018 года третьей очереди завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т в год НОВАТЭК стал крупнейшим производителем этого топлива.

«Газпром» стал акционером НОВАТЭКа еще осенью 2006 года, когда приобрел у структур его основателя и предправления Леонида Михельсона 19,39% за $2,3 млрд. Но с тех пор доля «Газпрома» снизилась до 9,99%, а Михельсон привлек двух других крупных партнеров — бизнесмена Геннадия Тимченко (23,49%) и французскую Total (19,4%). Михельсон остается крупнейшим акционером НОВАТЭКа, ему принадлежит 24,76%.

Авторы: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко
Теги: НОВАТЭК, Газпром
Материалы по теме
НОВАТЭК получил убыток впервые за пять лет
Бизнес
«Газпром» назвал виновника срыва в освоении участков газа на Камчатке
Бизнес
Михельсон отказался пересмотреть планы НОВАТЭКа из-за падения цен на газ
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter