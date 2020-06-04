«Газпром» передал своей российской «дочке» 9,99% НОВАТЭКа

«Газпром» передал 9,99% НОВАТЭКа своей российской «дочке» «Газпром капитал», ранее этот пакет принадлежал кипрской Gazfin Cyprus Limited. Этот пакет стоит на бирже 322 млрд руб.

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Совет директоров «Газпрома» в понедельник, 1 июня, согласовал сделку его стопроцентной «дочки» «Газпром капитал» по покупке 303 326 969 обыкновенных акций «НОВАТЭКа» (9,99%). Продавцом выступила другая структура «Газпрома», кипрская Gazfin Cyprus Limited. Об этом говорится в материалах «Газпрома», опубликованных утром 4 июня.

Сделка будет совершена «по средневзвешенной цене сделок, совершенных в течение торгового дня на Московской бирже, на день заключения договора купли-продажи акций», — указано в документе. В начале торгов 4 июня этот пакет акций НОВАТЭКа на Московской бирже стоил 322,5 млрд руб. Но после объявления о сделке подешевел на 0,6% — до 320 млрд руб. (10:19 мск).

«Сделка будет проведена в рамках оптимизации структуры владения активами в группе «Газпром», — сообщил РБК представитель «Газпрома».

Эта сделка проводится для того, чтобы перевести актив (9,99% НОВАТЭКа) под российскую юрисдикцию и российское право, считает директор и старший нефтяной аналитик BCS Global Markets Кирилл Таченников.

Действия «Газпрома» связаны с обеспечением безопасности активов от различных возможных исков и частично спровоцированы судебными тяжбами с «Нафтогазом» в прошлом году, после чего и начались процессы перевода активов в российскую юрисдикцию, добавляет инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Вряд ли это сигнал к возможной продаже пакета в НОВАТЭКе, движение активов носит скорее технический характер, считает он.