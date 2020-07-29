Путин напомнил о принципе добровольности при вакцинации от гриппа

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При принятии решения о вакцинации против гриппа должен сохраняться принцип добровольности. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Принцип добровольности, безусловно, должен соблюдаться неукоснительно», — сказал президент.

Глава государства назвал личным выбором человека решение ставить или нет прививку от гриппа, однако напомнил об ответственности каждого за свое здоровье и здоровье близких, в особенности детей.

Путин также отметил важность проведения просветительской и разъяснительной работы и назвал это общей задачей для всех уровней властей. Он призвал волонтерские организации широко информировать людей о важности прививок от гриппа и ОРВИ, а также о медицинских учреждениях, где их можно сделать бесплатно.