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Путин напомнил о принципе добровольности при вакцинации от гриппа

Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

При принятии решения о вакцинации против гриппа должен сохраняться принцип добровольности. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Принцип добровольности, безусловно, должен соблюдаться неукоснительно», — сказал президент.

Глава государства назвал личным выбором человека решение ставить или нет прививку от гриппа, однако напомнил об ответственности каждого за свое здоровье и здоровье близких, в особенности детей.

Путин также отметил важность проведения просветительской и разъяснительной работы и назвал это общей задачей для всех уровней властей. Он призвал волонтерские организации широко информировать людей о важности прививок от гриппа и ОРВИ, а также о медицинских учреждениях, где их можно сделать бесплатно.

Путин заявил о необходимости абсолютной уверенности в вакцине от COVID-19
Общество
Владимир Путин

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко подтвердил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в России будет добровольной. Он рассказал, что Минздрав собирается проводить вакцинацию населения поэтапно: сначала прививку сделают медицинским работникам, а позднее — тем, кто часто сталкивается с большим количеством людей.

В то же время в конце мая в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях появилась норма о штрафах за отказ от обязательных прививок. В Роспотребнадзоре пояснили, что наказание может быть применено только к тем, чья работа связана с высоким риском заражения инфекционными болезнями.

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Теги: Владимир Путин, вакцинация, грипп, вирус
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