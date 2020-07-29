Путин заявил о необходимости абсолютной уверенности в вакцине от COVID-19

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Власти будут принимать решения о вакцинации от коронавируса только при абсолютной уверенности в новом препарате. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России, трансляцию вел телеканал «Россия-24».

«Уверенность в вакцине должна быть абсолютная», — отметил президент.

Он напомнил, что ключевыми требованиями к вакцине являются ее доказанная эффективность и безопасность. «Поэтому действовать нужно предельно взвешенно и аккуратно», — резюмировал Путин.

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