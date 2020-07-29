Адвоката фигуранта дела «Нового величия» нашли мертвым в офисе в Москве

Иван Сустин (Фото: Иван Сустин / Facebook)

Адвоката фигуранта дела «Нового величия» Ивана Сустина нашли мертвым на рабочем месте в Москве. Об этом сообщила его жена Татьяна Сустина в Facebook.

«В своем кабинете. На офисном диване. За столом разложенные документы и включенный компьютер с незавершенной кассационной жалобой», — написала она.

Сустина уточнила в разговоре с ТАСС, что, по предварительным данным, ее супруг умер от инфаркта, однако точная причина смерти будет известна по итогам экспертизы.

Источник в правоохранительных органах подтвердил РБК, что по данному факту идет проверка. Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах передало, что тело адвоката нашли его коллеги в адвокатской конторе на Тверской улице.