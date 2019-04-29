Второго активиста «Нового величия» приговорили к 2,5 годам колонии

Люблинский суд Москвы приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима активиста «Нового величия» Павла Ребровского. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Ребровского обвинили в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Во время прений обвинение запрашивало для него четыре года.

Как сообщает агентство «Москва», заседание проходило в закрытом режиме. На этом настояла прокурор, которая сообщила об угрозах, поступающих в адрес следователя и судей. Дело рассматривалось на особых условиях, так как Ребровский полностью признал вину, а также заключил досудебное соглашение со следствием.

Это второй приговор участникам «Нового величия». В начале марта суд признал виновным Рустама Рустамова в пособничестве деятельности экстремистского сообщества (ч. 2 ст. 282.1 с применением ч. 5 ст. 33 УК РФ). По версии следствия, он присутствовал на собраниях «Нового величия», но не был участником организации. Рустамов так же заключил сделку со следствием и получил полтора года лишения свободы условно.

В деле «Нового величия» десять фигурантов. Их задержали в марте 2018 года и обвинили в создании экстремистского сообщества. По версии следствия, активисты планировали совершить преступления по мотивам ненависти к действующей власти. Сторона защиты утверждает, что «Новое величие» было создано по инициативе оперативника центра «Э» МВД и двух его агентов. В августе 2018 года прокуратура не нашла следов подстрекательства в действиях участников «Нового величия». В середине марта Мосгоруд продлил до 13 июня арест фигурантам дела Петру Карамзину, Дмитрию Полетаеву, Вячеславу Крюкову и Руслану Костыленкову. Анне Павликовой, Марии Дубовик, Максиму Рощину и Сергею Гаврилову продлили домашний арест.